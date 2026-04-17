精神科医の木村好珠氏が17日、自身のインスタグラムを更新。16日の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）の生放送で元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が体調不良のため途中退席したことについて言及した。

木村氏はコメンテーターとして「ミヤネ屋」にスタジオ出演。同席していた亀井氏が番組途中で体調を崩し、木村氏も付き添って退席していた。

番組後に自身のSNSで「亀井先生のことを心配された方も多いと思いますが、バイタルチェックなど初期対応の後、救急隊の方に引き継がせて頂きました」と伝えていたが、一夜明けたこの日に改めて言及。「亀井先生につきましては、わたしが対応している間から意識もしっかりして無事救急隊により病院搬送されました」とし、「その後につきましては、大丈夫だとは伺っておりますが、ご本人や番組からの報告が適切かと思いますので、それ以上は控えさせて頂きます」とつづった。

亀井氏は16日の番組で途中まではしっかりとした口調でコメントしていたが、開始から約1時間20分が経った午後3時15分過ぎ、MCのフリーアナウンサー・宮根誠司の質問に「そうですね、あの…」と話した後で呂律が回らない様子に。宮根が「大丈夫ですか？先生、体調大丈夫？」と駆け寄り、「大丈夫ですよ」と言う亀井氏の体を支えながら「1回座ってください」と着席を促した。そばの席だった木村氏も亀井弁護士のもとへ向かった。

番組の中で宮根が「亀井弁護士は体調崩されまして念のため病院に行かれました。意識ははっきりされておりまして、お医者様の木村好珠さんにも付き添っていただいております」と報告し、エンディングでは「亀井先生、元気になられて低血圧だったみたいです」と伝えていた。