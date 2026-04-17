デスク「SBIホールディングス（北尾吉孝会長兼社長）が新たなメディア構想を打ち出したね」



記者「『SBIネオメディア生態系』として、かねてから北尾氏が掲げていた『メディア・IT・金融の融合』を具体的な戦略構想として進めようとしています」



デスク「どんな構想なの？」



記者「北尾氏は『今日のメディアはフェイクニュース、偏向報道、イメージ操作に溢れている』という問題意識を持っており、AIを活用した新たなニュースのあり方、金融情報との接続や日本のコンテンツの世界への発信などを進めようとしています。また、米マディソン・スクエア・ガーデン社が展開する球体型複合アリーナ施設『スフィア』の日本誘致を目指すなど、金融を超える事業を展開する意向です」