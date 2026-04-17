【17日の天気】朝はひんやり…日中は過ごしやすく 西日本では帰宅時間に雨のところも
17日（金）は北日本〜東日本を中心に朝から晴れて、日中は過ごしやすい気温となったところが多くなりました。ただ、九州、中国、四国では雨の降っているところがあり、17日（金）夜にかけても傘の出番となるところがありそうです。これまでの1日の天気を振り返ります。
■北日本、東日本は晴れ 西日本では雨のところも
春の高気圧に覆われて近畿〜北海道では朝から晴れました。空気は乾いていて、秋田では最小湿度7％と一桁に。今年最も低くなっています。午後3時現在、北海道〜中国地方にかけて乾燥注意報の出ているところがあります。火の取り扱いに注意をしてください。一方で、東シナ海の前線や低気圧の影響で、南西諸島では局地的に雨脚が強まり、九州、中国、四国でも雨の降っているところがあります。17日（金）夜は遅い時間にかけても雨のところがありそうですので、外出の際は雨具をお持ちください。また、南西諸島では雷雨にもお気をつけください。
■朝と昼の寒暖差大に
朝の最低気温は前日より低くなったところが多く、東京は8日ぶりに10℃を下回りました。朝はひんやりとしましたが、日中は20℃前後の過ごしやすい陽気となったところが多くなりました。一方で、大阪は25.8℃と夏日で、今月14日に並び今年一番の暑さとなっています。
【17日（金）の最低気温（）内は前日差、季節感】午後3時まで
札幌 5.6℃（＋1 4月下旬）
仙台 5.8℃（-2 平年並み）
長野 4.9℃（-3 平年並み）
東京 8.8℃（-2 4月上旬）
名古屋 15.4℃（＋2 5月下旬）
大阪 11.8℃（-2 平年並み）
福岡 13.9℃（±0 4月下旬）
【17日（金）の最高気温（）内は前日差、季節感】午後3時まで
札幌 16.2℃（±0 5月上旬）
仙台 15.6℃（-2 平年並み）
長野 24.7℃（＋7 5月下旬）
東京 19.2℃（-4 平年並み）
名古屋 21.2℃（-5 4月下旬）
大阪 25.8℃（＋2 5月下旬）
福岡 22.4℃（＋3 4月下旬）
昼間は上着いらずの暖かさだったところも、夜は冷えてきます。上着があるとよさそうです。
■台風4号 小笠原は高波に警戒、太平洋側も注意を
台風4号は、17日（金）正午現在、大型で強い勢力となっていて、マリアナ諸島を北東方向にゆっくりと進んでいます。このあとは強い勢力を維持したまま、小笠原諸島の東の海上を北上する見込みです。その後は次第に進路を東寄りに変えて、日本からは離れ、21日（火）には温帯低気圧に変わる見込みです。小笠原諸島からは離れて進むため、大雨の心配はありませんが、強風、高波の影響がありそうです。小笠原諸島には波浪警報が発表されています。18日（土）の夜にかけてうねりを伴って大しけとなるでしょう。
【小笠原諸島 波の予想】
17日（金）6メートル
18日（土）6メートル
19日（日）5メートル