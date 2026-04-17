17日（金）は北日本〜東日本を中心に朝から晴れて、日中は過ごしやすい気温となったところが多くなりました。ただ、九州、中国、四国では雨の降っているところがあり、17日（金）夜にかけても傘の出番となるところがありそうです。これまでの1日の天気を振り返ります。

■北日本、東日本は晴れ 西日本では雨のところも

春の高気圧に覆われて近畿〜北海道では朝から晴れました。空気は乾いていて、秋田では最小湿度7％と一桁に。今年最も低くなっています。午後3時現在、北海道〜中国地方にかけて乾燥注意報の出ているところがあります。火の取り扱いに注意をしてください。一方で、東シナ海の前線や低気圧の影響で、南西諸島では局地的に雨脚が強まり、九州、中国、四国でも雨の降っているところがあります。17日（金）夜は遅い時間にかけても雨のところがありそうですので、外出の際は雨具をお持ちください。また、南西諸島では雷雨にもお気をつけください。

■朝と昼の寒暖差大に

朝の最低気温は前日より低くなったところが多く、東京は8日ぶりに10℃を下回りました。朝はひんやりとしましたが、日中は20℃前後の過ごしやすい陽気となったところが多くなりました。一方で、大阪は25.8℃と夏日で、今月14日に並び今年一番の暑さとなっています。

【17日（金）の最低気温（）内は前日差、季節感】午後3時まで

札幌 5.6℃（＋1 4月下旬）

仙台 5.8℃（-2 平年並み）

長野 4.9℃（-3 平年並み）

東京 8.8℃（-2 4月上旬）

名古屋 15.4℃（＋2 5月下旬）

大阪 11.8℃（-2 平年並み）

福岡 13.9℃（±0 4月下旬）

【17日（金）の最高気温（）内は前日差、季節感】午後3時まで

札幌 16.2℃（±0 5月上旬）

仙台 15.6℃（-2 平年並み）

長野 24.7℃（＋7 5月下旬）

東京 19.2℃（-4 平年並み）

名古屋 21.2℃（-5 4月下旬）

大阪 25.8℃（＋2 5月下旬）

福岡 22.4℃（＋3 4月下旬）

昼間は上着いらずの暖かさだったところも、夜は冷えてきます。上着があるとよさそうです。

■台風4号 小笠原は高波に警戒、太平洋側も注意を

台風4号は、17日（金）正午現在、大型で強い勢力となっていて、マリアナ諸島を北東方向にゆっくりと進んでいます。このあとは強い勢力を維持したまま、小笠原諸島の東の海上を北上する見込みです。その後は次第に進路を東寄りに変えて、日本からは離れ、21日（火）には温帯低気圧に変わる見込みです。小笠原諸島からは離れて進むため、大雨の心配はありませんが、強風、高波の影響がありそうです。小笠原諸島には波浪警報が発表されています。18日（土）の夜にかけてうねりを伴って大しけとなるでしょう。

【小笠原諸島 波の予想】

17日（金）6メートル

18日（土）6メートル

19日（日）5メートル

台風は本州付近へは近づかないものの、太平洋側でも波が高くなりそうです。南西諸島や伊豆諸島、九州、四国、本州の太平洋側の沿岸地域には広く波浪注意報が発表されています。一見、波が穏やかそうでも、うねりが入り、急に波が高くなることもあります。海岸でのレジャーなどは十分にお気をつけください。