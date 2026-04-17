１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円４８銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭強のドル高・円安となっている。



日銀の植田和男総裁は現地時間１６日夜（日本時間１７日朝）、２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議後の会見で「原油高に伴う物価上振れリスクと交易条件悪化による景気下振れリスクの両方があり、政策対応は非常に難しい」と述べた。市場で「日銀は早期利上げに慎重になっている」との見方が広がるなか、ドルやユーロに対して円を売る動きが先行。仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）にかけては実需筋とみられるドル買い・円売りが散見された。米原油先物相場が高止まりしていることで、エネルギーの大半を輸入に頼る日本の貿易収支悪化が意識されやすいこともあり、ドル円相場は午後２時１０分ごろに一時１５９円５２銭をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７８１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８７円８８銭前後と同５５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS