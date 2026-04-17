エジプトで3年ぶりの“不正VAR”事案…スマホで映像確認、今回も当該試合の全審判員に処分
主審がスマートフォンで映像を確認して判定を変える前代未聞の事案から3年、エジプトで再び同様の事案が発生した。今回も試合を担当した全審判員が処分を下されている。
現地紙『アルマスリ・アルヨウム』などによると、問題となったのは16日に行われたエジプトリーグ2部のタンタ対エジプト・テレコム戦で、前半41分にエジプト・テレコムがPKを獲得したシーン。主審はペナルティエリア内か際どいところで発生したファウルでPKと判定したものの、ファウルを取られたタンタ側はエリア外と主張してピッチから退くボイコットを行おうとしたという。
すると、同リーグではVARシステムが導入されていないなか、スマートフォンで中継映像を確認した第4審判員の助言を受けて主審がFKに変更するまさかの決断を下した。当然認められていない方法での判定変更のため、今度はエジプト・テレコム側がボイコット。およそ20分間の中断を経て最終的にFKで試合が再開されることになった。エジプト・テレコムはこのFKから先制ゴールを奪ったものの、試合は1-1の引き分けに終わった。
エジプトサッカー協会(EFA)審判委員会は試合後、公式サイトを通じて主審、両副審、第4審判員の全4氏に対する「追って通知があるまで、すべてのリーグおよび大会における職務を停止する」処分を下したことを発表。調査を進めて最終処分を下すとしている。
エジプト2部では2023年にも、主審が観客から借りたスマートフォンで映像を確認してゴールを取り消す事案が発生していた。当時は当該試合の審判員全員に無期限の職務停止処分が下されている。
なおタンタのアイマン・アル・ムザインダイレクターは同リーグで誤審が多いことを指摘しつつ、この試合の主審については「彼は傲慢さなど微塵もなく、接し方も良い。尊敬すべき人物だ」と擁護した。その一方、国内の識者からは「この件を看過してはならない。今回の件はエジプトサッカーとエジプトの審判制度にとって不名誉なもの」と厳しい声が出ている。
現地紙『アルマスリ・アルヨウム』などによると、問題となったのは16日に行われたエジプトリーグ2部のタンタ対エジプト・テレコム戦で、前半41分にエジプト・テレコムがPKを獲得したシーン。主審はペナルティエリア内か際どいところで発生したファウルでPKと判定したものの、ファウルを取られたタンタ側はエリア外と主張してピッチから退くボイコットを行おうとしたという。
エジプトサッカー協会(EFA)審判委員会は試合後、公式サイトを通じて主審、両副審、第4審判員の全4氏に対する「追って通知があるまで、すべてのリーグおよび大会における職務を停止する」処分を下したことを発表。調査を進めて最終処分を下すとしている。
エジプト2部では2023年にも、主審が観客から借りたスマートフォンで映像を確認してゴールを取り消す事案が発生していた。当時は当該試合の審判員全員に無期限の職務停止処分が下されている。
なおタンタのアイマン・アル・ムザインダイレクターは同リーグで誤審が多いことを指摘しつつ、この試合の主審については「彼は傲慢さなど微塵もなく、接し方も良い。尊敬すべき人物だ」と擁護した。その一方、国内の識者からは「この件を看過してはならない。今回の件はエジプトサッカーとエジプトの審判制度にとって不名誉なもの」と厳しい声が出ている。
— ON Sport (@ONTimeSports) April 16, 2026
مفيش VAR عادي هنتصرف ❌ الموبايل موجود وهنراجع اللقطة منه ✔️
الحكم يستعين بالموبايل في مباراة طنطا المصرية للاتصالات لمراجعة صحة ضربة الجزاء ⚽️ pic.twitter.com/h9Wb2GOrUr