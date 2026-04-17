　17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　164356　　 -45.9　　　 57070
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 24297　　 -48.2　　　　3889
３. <1321> 野村日経平均　　 16794　　 -45.2　　　 61360
４. <1360> 日経ベア２　　　 14522　　 -19.4　　　　95.8
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8871　　 -54.5　　　 68000
６. <1579> 日経ブル２　　　　7725　　 -49.4　　　 616.2
７. <1306> 野村東証指数　　　6054　　 -15.1　　　 399.1
８. <1540> 純金信託　　　　　5283　　 -15.4　　　 22910
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　4424　　 -44.0　　　　3554
10. <1542> 純銀信託　　　　　3594　　 -25.7　　　 36890
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　3325　　 -57.0　　　　6095
12. <1671> ＷＴＩ原油　　　　3304　　　12.2　　　　4960
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　2800　　 -24.8　　　 863.7
14. <200A> 野村日半導　　　　2352　　 -36.2　　　　3622
15. <1545> 野村ナスＨ無　　　2329　　 -38.5　　　 42420
16. <1330> 上場日経平均　　　2006　　 -56.6　　　 61500
17. <1615> 野村東証銀行　　　1976　　 -38.4　　　 632.2
18. <1398> ＳＭＤリート　　　1684　　 -46.8　　　1972.5
19. <1489> 日経高配５０　　　1625　　 -25.5　　　　3165
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1404　　 -47.7　　　　 157
21. <1320> ｉＦ日経年１　　　1312　　 -53.8　　　 61120
22. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1298　　 -22.6　　　 389.4
23. <1655> ｉＳ米国株　　　　1238　　 -20.6　　　 809.6
24. <1699> 野村原油　　　　　1171　　　74.0　　　 591.0
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1143　　 -58.4　　　　2334
26. <2036> 金先物Ｗブル　　　1019　　 -25.7　　　204650
27. <2038> 原油先Ｗブル　　　1007　　 111.1　　　　2523
28. <1358> 上場日経２倍　　　 916　　 -45.9　　　109200
29. <1308> 上場東証指数　　　 755　　 118.2　　　　3940
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 749　　 -34.9　　　 61410
31. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 743　　 -23.7　　　 70080
32. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 718　　 -53.0　　　　3513
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 644　　 -67.8　　　2088.5
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 636　　 170.6　　　　1050
35. <2244> ＧＸＵテック　　　 633　　 -51.3　　　　3222
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 630　　 -25.8　　　 32340
37. <1328> 野村金連動　　　　 593　　　 0.9　　　 18070
38. <314A> ｉＳゴールド　　　 592　　 -36.1　　　 361.4
39. <1346> ＭＸ２２５　　　　 588　　 -76.5　　　 61020
40. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 567　　 142.3　　　 12185
41. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 552　　　-7.7　　　　1971
42. <1356> ＴＰＸベア２　　　 514　　 -40.4　　　 129.5
43. <1397> ＳＭＤ２２５　　　 455　　 490.9　　　 59490
44. <1541> 純プラ信託　　　　 422　　　-1.2　　　　9800
45. <2559> ＭＸ全世界株　　　 421　　 -31.9　　　 27860
46. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 363　　　34.4　　　　1989
47. <2510> 野村国内債券　　　 359　　 -51.7　　　 821.7
48. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 346　　 268.1　　　　1590
49. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 336　　　56.3　　　　 919
50. <1348> ＭＸトピクス　　　 332　　　 1.8　　　　3939
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース