ETF売買代金ランキング＝17日大引け
17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 164356 -45.9 57070
２. <1357> 日経Ｄインバ 24297 -48.2 3889
３. <1321> 野村日経平均 16794 -45.2 61360
４. <1360> 日経ベア２ 14522 -19.4 95.8
５. <1458> 楽天Ｗブル 8871 -54.5 68000
６. <1579> 日経ブル２ 7725 -49.4 616.2
７. <1306> 野村東証指数 6054 -15.1 399.1
８. <1540> 純金信託 5283 -15.4 22910
９. <2644> ＧＸ半導日株 4424 -44.0 3554
10. <1542> 純銀信託 3594 -25.7 36890
11. <1329> ｉＳ日経 3325 -57.0 6095
12. <1671> ＷＴＩ原油 3304 12.2 4960
13. <1568> ＴＰＸブル 2800 -24.8 863.7
14. <200A> 野村日半導 2352 -36.2 3622
15. <1545> 野村ナスＨ無 2329 -38.5 42420
16. <1330> 上場日経平均 2006 -56.6 61500
17. <1615> 野村東証銀行 1976 -38.4 632.2
18. <1398> ＳＭＤリート 1684 -46.8 1972.5
19. <1489> 日経高配５０ 1625 -25.5 3165
20. <1459> 楽天Ｗベア 1404 -47.7 157
21. <1320> ｉＦ日経年１ 1312 -53.8 61120
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 1298 -22.6 389.4
23. <1655> ｉＳ米国株 1238 -20.6 809.6
24. <1699> 野村原油 1171 74.0 591.0
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1143 -58.4 2334
26. <2036> 金先物Ｗブル 1019 -25.7 204650
27. <2038> 原油先Ｗブル 1007 111.1 2523
28. <1358> 上場日経２倍 916 -45.9 109200
29. <1308> 上場東証指数 755 118.2 3940
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 749 -34.9 61410
31. <1326> ＳＰＤＲ 743 -23.7 70080
32. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 718 -53.0 3513
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ 644 -67.8 2088.5
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 636 170.6 1050
35. <2244> ＧＸＵテック 633 -51.3 3222
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 630 -25.8 32340
37. <1328> 野村金連動 593 0.9 18070
38. <314A> ｉＳゴールド 592 -36.1 361.4
39. <1346> ＭＸ２２５ 588 -76.5 61020
40. <1547> 上場ＳＰ５百 567 142.3 12185
41. <521A> ｉＦＦＮＧ金 552 -7.7 1971
42. <1356> ＴＰＸベア２ 514 -40.4 129.5
43. <1397> ＳＭＤ２２５ 455 490.9 59490
44. <1541> 純プラ信託 422 -1.2 9800
45. <2559> ＭＸ全世界株 421 -31.9 27860
46. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 363 34.4 1989
47. <2510> 野村国内債券 359 -51.7 821.7
48. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 346 268.1 1590
49. <513A> ＧＸ防衛日株 336 56.3 919
50. <1348> ＭＸトピクス 332 1.8 3939
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 164356 -45.9 57070
２. <1357> 日経Ｄインバ 24297 -48.2 3889
３. <1321> 野村日経平均 16794 -45.2 61360
４. <1360> 日経ベア２ 14522 -19.4 95.8
５. <1458> 楽天Ｗブル 8871 -54.5 68000
６. <1579> 日経ブル２ 7725 -49.4 616.2
７. <1306> 野村東証指数 6054 -15.1 399.1
８. <1540> 純金信託 5283 -15.4 22910
９. <2644> ＧＸ半導日株 4424 -44.0 3554
10. <1542> 純銀信託 3594 -25.7 36890
11. <1329> ｉＳ日経 3325 -57.0 6095
12. <1671> ＷＴＩ原油 3304 12.2 4960
13. <1568> ＴＰＸブル 2800 -24.8 863.7
14. <200A> 野村日半導 2352 -36.2 3622
15. <1545> 野村ナスＨ無 2329 -38.5 42420
16. <1330> 上場日経平均 2006 -56.6 61500
17. <1615> 野村東証銀行 1976 -38.4 632.2
18. <1398> ＳＭＤリート 1684 -46.8 1972.5
19. <1489> 日経高配５０ 1625 -25.5 3165
20. <1459> 楽天Ｗベア 1404 -47.7 157
21. <1320> ｉＦ日経年１ 1312 -53.8 61120
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 1298 -22.6 389.4
23. <1655> ｉＳ米国株 1238 -20.6 809.6
24. <1699> 野村原油 1171 74.0 591.0
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1143 -58.4 2334
26. <2036> 金先物Ｗブル 1019 -25.7 204650
27. <2038> 原油先Ｗブル 1007 111.1 2523
28. <1358> 上場日経２倍 916 -45.9 109200
29. <1308> 上場東証指数 755 118.2 3940
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 749 -34.9 61410
31. <1326> ＳＰＤＲ 743 -23.7 70080
32. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 718 -53.0 3513
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ 644 -67.8 2088.5
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 636 170.6 1050
35. <2244> ＧＸＵテック 633 -51.3 3222
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 630 -25.8 32340
37. <1328> 野村金連動 593 0.9 18070
38. <314A> ｉＳゴールド 592 -36.1 361.4
39. <1346> ＭＸ２２５ 588 -76.5 61020
40. <1547> 上場ＳＰ５百 567 142.3 12185
41. <521A> ｉＦＦＮＧ金 552 -7.7 1971
42. <1356> ＴＰＸベア２ 514 -40.4 129.5
43. <1397> ＳＭＤ２２５ 455 490.9 59490
44. <1541> 純プラ信託 422 -1.2 9800
45. <2559> ＭＸ全世界株 421 -31.9 27860
46. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 363 34.4 1989
47. <2510> 野村国内債券 359 -51.7 821.7
48. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 346 268.1 1590
49. <513A> ＧＸ防衛日株 336 56.3 919
50. <1348> ＭＸトピクス 332 1.8 3939
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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