17日の日経平均株価は前日比1042.44円（-1.75％）安の5万8475.90円と4日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は485、値下がりは1025、変わらずは61と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は182.23円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が182.02円、ＳＢＧ <9984>が116.66円、キオクシア <285A>が78.37円、ファストリ <9983>が63.56円と並んだ。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を38.22円押し上げ。次いでリクルート <6098>が25.04円、ベイカレント <6532>が10.66円、任天堂 <7974>が9.75円、日東電 <6988>が8.72円と続いた。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位はサービス業で、以下、その他製品、鉱業、繊維製品が続いた。値下がり上位には非鉄金属、金属製品、証券・商品が並んだ。



株探ニュース