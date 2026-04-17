17日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数306、値下がり銘柄数242と、値上がりが優勢だった。



個別ではＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>がストップ高。エコモット<3987>は一時ストップ高と値を飛ばした。光フードサービス<138A>、カウリス<153A>、ロゴスホールディングス<205A>、インフォメティス<281A>、ミーク<332A>など15銘柄は年初来高値を更新。セイワホールディングス<523A>、グローバルウェイ<3936>、ビーマップ<4316>、Ａｉロボティクス<247A>、Ｇｌｏｂｅｅ<5575>は値上がり率上位に買われた。



一方、インテグループ<192A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、海帆<3133>、ユナイテッド＆コレクティブ<3557>、メディア工房<3815>など16銘柄が年初来安値を更新。オキサイド<6521>、パワーエックス<485A>、ＱＤレーザ<6613>、ｎｏｔｅ<5243>、ＡＣＳＬ<6232>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース