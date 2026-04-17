17日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比42.3％減の3150億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同46.0％減の2485億円だった。



個別ではグローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> 、ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 <1550> 、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> 、上場インデックスＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジあり <2569> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2513> など40銘柄が新高値。日経４００ダブルインバース・インデックス連動 <1472> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> など8銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> が7.22％高、ＮＺＡＭ 全世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <537A> が5.71％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が4.02％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は4.10％安、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> は4.04％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は3.93％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は3.66％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は3.48％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1042円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1643億5600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2138億600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が242億9700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が167億9400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が145億2200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が88億7100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が77億2500万円の売買代金となった。



株探ニュース