クラブ初のチャンピオンシップ進出に向けて、し烈なシーズン終盤戦を戦うレバンガ北海道に試練が訪れました。富永啓生選手と並ぶ今季の補強の象徴だった元NBAプレーヤーのジャリル・オカフォー選手がコンディション不良により、契約解除になりました。

【クラブコメント】

このたび、ジャリル・オカフォー選手がコンディションの影響により、プレーすることが難しい状況となりました。

また、インジュアリーリスト登録中であったジョン・ハーラー選手が既にプレーできる状態に回復しているため、B.LEAGUEの選手登録のルールに則り、オカフォー選手の契約解除およびハーラー選手のインジュアリーリスト抹消手続きを行いましたので、お知らせいたします。





ハーラー選手は、本日4月17日(金)15時にインジュアリーリスト抹消となり、今週末の千葉ジェッツ戦よりエントリー可能となります。オカフォー選手は選手登録枠の兼ね合いで契約解除となりますが、本人の希望もあり、シーズン終了まで目標達成のためにチームと歩みを共にします。再びコートに戻ってくるハーラー選手、ここまでチームを牽引してくれたオカフォー選手、そしてチームへ、引き続き全緑応援をよろしくお願いいたします。

【ジャリル・オカフォー選手 コメント】

“It’s tough not being able to finish the season on the court, but my commitment to this team hasn’t changed.

I’ll be locked in every day, supporting my teammates and doing whatever I can behind the scenes to help us compete and finish the season the right way.”



「コートでシーズンを終えられないのはつらいですが、このチームへの私の献身は変わりません。

私は毎日チームのために全力で向き合い、チームメイトをサポートし、舞台裏でできる限りのことをします。

私たちは最後まで戦い続けて、シーズンを正しい形で締めくくられるようにしていきます。」



【桜井良太GM コメント】

「このたび、ジャリル・オカフォー選手がコンディションの影響により、プレーすることが難しい状況となりました。

今シーズンの開幕からここまで、彼のパフォーマンスや人間性にチームは幾度となく助けられてきました。

CS出場への望みが残されている状況も、彼がいてくれたからに他なりません。

リーグのルール上、契約解除というリリースとなってしまいますが、オカフォー選手はシーズン終了までチームに帯同して、最後まで一緒に戦ってくれます。

コートに戻ってくるハーラー選手を含めたチームとフロント、そしてブースターの皆さんと一丸となって、CS出場に向けて全力で戦ってまいりますので、引き続きレバンガ北海道への熱い応援をよろしくお願いします。」



