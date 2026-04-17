はるな愛、母との“顔出し”2ショットに反響「カワイイ親子 似てますね〜」「お母様もお綺麗」 楽しんだ「ママとの時間」を紹介
タレントのはるな愛が16日、自身のインスタグラムを更新。母親との“顔出し”2ショット写真を公開し、「お母さん可愛らしい」「やっぱりお母様もお綺麗」「カワイイ親子 似てますね〜」などと反響を呼んでいる。
【写真】「カワイイ親子 似てますね〜」母との“顔出し”2ショット披露のはるな愛
はるなは「最近ママが番組の収録でよく東京に呼んでもらいます」と、うれしそうに母との共演を報告。
収録後には街歩きや食事も楽しんだようで、投稿では母子2ショットのほか、親子水入らずのオフショットも披露し、「ママとの時間嬉しい」と喜んでいた。
コメント欄には「親孝行やん 愛ちゃん素晴らしい」「愛ちゃんママとってもしあわせそう」「愛さんのお母様ですか肌が綺麗で可愛いですね」「愛ちゃんもかわいいけど、お母さんもお若い」「ほっこり」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「カワイイ親子 似てますね〜」母との“顔出し”2ショット披露のはるな愛
はるなは「最近ママが番組の収録でよく東京に呼んでもらいます」と、うれしそうに母との共演を報告。
収録後には街歩きや食事も楽しんだようで、投稿では母子2ショットのほか、親子水入らずのオフショットも披露し、「ママとの時間嬉しい」と喜んでいた。
コメント欄には「親孝行やん 愛ちゃん素晴らしい」「愛ちゃんママとってもしあわせそう」「愛さんのお母様ですか肌が綺麗で可愛いですね」「愛ちゃんもかわいいけど、お母さんもお若い」「ほっこり」など、さまざまな声が寄せられている。