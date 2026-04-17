２月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）木原龍一（３３）組＝ともに木下グループ＝が１７日、今季限りで現役を引退すると発表した。２人はこの日、天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席。木原はグレーの袴姿、三浦はピンクの着物姿で出席した。出席後は取材に応じ、引退発表のタイミングが園遊会前になった理由についても言及した。

天皇陛下から「引退されると伺ったんですが、今後はどういったことを」と質問されると、木原は晴れ晴れとした表情で「国民の皆さまに、もっともっとペアをしってもらえるように、競技生活ではないんですけど、また新たなことに２人で挑戦していきたいと思います」と語り、三浦も「私も同じです」とうなずいた。

出席後に取材に応じ、園遊会の前に引退を発表したことについて、木原は「やはり陛下に自分たちの今後、考えていることをお伝えしたかったので。今の気持ちを正直にお話させていただきたいなという思いはございました」と、明かした。