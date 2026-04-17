フィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来と木原龍一（木下グループ）が１７日、天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席した。２人はこの日朝、今季限りでの引退を表明。囲み取材では、引退を発表したタイミングについて言及し、今後会見を開く予定であると明かした。

ＳＮＳでの引退発表から約６時間後。東京・元赤坂の赤坂御苑に姿を見せた。三浦はピンクの着物で、まとめたヘアスタイルを披露。木原はグレーの袴を凛と着こなした。

天皇、皇后両陛下や愛子内親王、佳子内親王と和やかな会話を終え、囲み取材に応じた。

インタビュアーから、この園遊会の前に引退を発表したかったのかと問われ、木原は「その思いはございました。やはり、陛下に自分たちの今後を考えていることをお伝えしたかったので、発表させていただいて、今の気持ちを正直にお話させていただきたいなという思いはございました」と語った。隣の三浦は「木原選手と同じです」とうなずいた。

また、引退を決断した一番の理由を聞かれると、三浦は「詳しいことは会見でお話させていただきます」と笑顔を見せた。

春の園遊会には、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」のほか、スノーボードで金メダルの木村葵来や村瀬心椛、深田茉莉のほか、パラリンピックのアルペンスキー女子座位で銀メダル２つを獲得した村岡桃佳選手も出席。また昨年ノーベル化学賞を受賞した京都大特別教授の北川進さん、プロ野球ソフトバンク球団会長の王貞治さん、声優の野沢雅子らも招かれた。

りくりゅうの２人は同日朝、連名で引退を表明。「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告。ファン、家族、コーチ、スポンサーらへの感謝をつづり「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」と伝えた。