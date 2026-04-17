元SKE48佐藤聖羅、メニエール病公表 症状も明かす「0.2秒くらい視界がフリーズする」
元SKE48のメンバーでタレントの佐藤聖羅（33）が16日、自身のインスタグラムを更新。メニエール病だと診断されたことを公表した。
【写真】メニエール病を公表した佐藤聖羅
佐藤は「最近ね、水の中にいるみたいな、鼻詰まってる時みたいな耳抜きしたくなるような、耳がボーとする日があったわけ。んで、すごいめまい。就寝中なのに、めまい。夢？の中でか睡眠中なのに頭の中がグルって一回転してビク！って目が覚めたり。めまいで吐き気。頭痛。通勤中も0.2秒くらい視界がフリーズする。ビビビ！って。あれ？私、いま気失った？みたいになるの。さすがに病院行ったらさメニエール病と診断されました」と報告。
続けて「ストレス過多！！ちょっと休もう！そうしよう！妊娠出産して、パニック発作が落ち着いてるなぁ思ってたやさきメニエール病て、、、。ストレスや寝不足等で耳の中に水膨れみたいなのが出来るんだって。聴覚検査でも反応出来てない音もあったみたい。『聞こえてるよー』てテキトーにスイッチ押しといたら良かったなぁ。悪阻でしんどい日々が再びみたいな感覚。めまいが原因でえずいてる」と記した。
その上で「悲しみーっ。原因はわかってる。ストレス発散させる趣味が無いこと！運動好きじゃ無い、収集する物もない、推し活もしない。熱中出来る何かもない。もしメニエール病の方で、良いストレス発散方や症状がよくなる対策教えて下さいっ。初心者なもんで。何もわからないー」と呼びかけている。
【写真】メニエール病を公表した佐藤聖羅
佐藤は「最近ね、水の中にいるみたいな、鼻詰まってる時みたいな耳抜きしたくなるような、耳がボーとする日があったわけ。んで、すごいめまい。就寝中なのに、めまい。夢？の中でか睡眠中なのに頭の中がグルって一回転してビク！って目が覚めたり。めまいで吐き気。頭痛。通勤中も0.2秒くらい視界がフリーズする。ビビビ！って。あれ？私、いま気失った？みたいになるの。さすがに病院行ったらさメニエール病と診断されました」と報告。
その上で「悲しみーっ。原因はわかってる。ストレス発散させる趣味が無いこと！運動好きじゃ無い、収集する物もない、推し活もしない。熱中出来る何かもない。もしメニエール病の方で、良いストレス発散方や症状がよくなる対策教えて下さいっ。初心者なもんで。何もわからないー」と呼びかけている。