銀だこ×コールドストーン共同開発『メロンクリームソーダ』登場 アイスの甘さ引き立てる“シュワッ”と炭酸が誕生
築地銀だこ ・コールド・ストーン・クリーマリーを展開するホットランドホールディングスは、24日より全国の築地銀だこ店舗にて、新商品コールドストーンの『メロンクリームソーダ』を販売する。
【写真】人気No.1の『ストロベリー ショートケーキ セレナーデ』
同商品は、エンターテインメント・アイスクリームショップ「コールド・ストーン・クリーマリー」と初めてコラボレーションしたドリンクで、コールドストーンのオリジナルカップに入ったメロンソーダの上に、人気NO.1フレーバー「ストロベリー ショートケーキ セレナーデ」を浮かべた。
華やかな見た目のかわいらしさと、飲みごたえがありながらも、“シュワッ” と爽快な炭酸でゴクゴク飲めるバランス感を追求。アイスクリームの甘さを引き立てる、スッキリした後味に仕上げた。
「アツアツのたこ焼を食べた後に、最高においしいデザートを届けたい」という想いから、今回のコラボレーションが実現。コールド・ストーン・クリーマリーが誇る「高品質なアイスクリーム」と「具材を混ぜ合わせるワクワク感」を、銀だこ店頭でも手軽に楽しめるよう、オリジナルレシピのクリームソーダとして再構築した。
コールドストーンの代名詞である、スイートクリームアイスクリームをぜいたくに使用。一般的なクリームソーダとは一線を画す、深いコクが楽しめる。ストロベリーやスポンジケーキのトッピングを、アイスクリームにミックスイン（トッピングの呼称）する。ソーダと混ざり合うことで、最後の一口まで味が変化する“飲むクリエーション”を体験できる。
■商品詳細
Sサイズ：380円（商品価格）：持ち帰り410円／店内飲食418円
Mサイズ：480円（商品価格）：持ち帰り518円／店内飲食528円
【写真】人気No.1の『ストロベリー ショートケーキ セレナーデ』
同商品は、エンターテインメント・アイスクリームショップ「コールド・ストーン・クリーマリー」と初めてコラボレーションしたドリンクで、コールドストーンのオリジナルカップに入ったメロンソーダの上に、人気NO.1フレーバー「ストロベリー ショートケーキ セレナーデ」を浮かべた。
「アツアツのたこ焼を食べた後に、最高においしいデザートを届けたい」という想いから、今回のコラボレーションが実現。コールド・ストーン・クリーマリーが誇る「高品質なアイスクリーム」と「具材を混ぜ合わせるワクワク感」を、銀だこ店頭でも手軽に楽しめるよう、オリジナルレシピのクリームソーダとして再構築した。
コールドストーンの代名詞である、スイートクリームアイスクリームをぜいたくに使用。一般的なクリームソーダとは一線を画す、深いコクが楽しめる。ストロベリーやスポンジケーキのトッピングを、アイスクリームにミックスイン（トッピングの呼称）する。ソーダと混ざり合うことで、最後の一口まで味が変化する“飲むクリエーション”を体験できる。
■商品詳細
Sサイズ：380円（商品価格）：持ち帰り410円／店内飲食418円
Mサイズ：480円（商品価格）：持ち帰り518円／店内飲食528円