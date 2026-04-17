落語家の桂文枝（82）が17日、ブログを更新。履いていたはずの靴が片方なくなってしまったことを明かした。

この日の朝一番、午前7時31分に投稿したのは、どこかカフェのような場所で、ぬいぐるみがティーカップにもたれかかる写真。ぬいぐるみは、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」を黒ベースの色にした黒ミャクミャクで、その着せ替えセットを誰かにもらったよう。かなり気に入ったようで早速、着せてみて「黒ミャクミャクの服、カメラ、靴いただきました。どこにでも連れて行けそう。しかしカバンまで背負ってるなんて」と、細かい品々の出来に感心しながらつづった。

しかし、その3分後。「カバン可愛いなぁ」と改めて黒ミャクミャクの写真をアップした際に“異変”を発見。「あれ、左足の靴が抜けてる。探さないと。玄関で脱いだんか？どこで脱いだんや」と大慌て。さらに2時間半後の午前10時過ぎに今度は赤・青ツートンカラーの、通常バージョンのミャクミャクぬいぐるみを自身が持つ写真もアップ。こちらの靴までなくなるハプニングがあったのか「この時はちゃんと茶色い靴を履いていました。片方は部屋でみつけました。うーん。きちんとはかしてなかったのかなぁ。どこでぬげたか写真で撮ってないよね」と困ったように書き込んだ。

この投稿に「あらぁ〜？お靴は? 何処やぁ〜」「どこかで、お座敷に上がったのでしょうか」「見つかるといいですね」などというコメントが書き込まれた。