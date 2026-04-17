赤チェックの衣装が可愛い！　「シルバニアファミリー」のグッズがもらえる、「ボンヌママン」のキャンペーンがスタート

フランスのジャムブランド「ボンヌママン」が、「シルバニアファミリー」とのコラボレーション企画「ママンの味で“ありがとう”キャンペーン」を2026年4月16日から5月31日まで実施する。

フランスで愛されるジャムは、“素敵なおかあさん”の味

赤いチェック柄の蓋に、手書き風のフォントが書かれたラベルの瓶。フランスで愛される「ボンヌママン」のジャムを一度は見かけたことがあるのではないだろうか。「ボンヌママン」はフランス語で“素敵なおかあさん”という意味。家庭で受け継がれる「手作りジャム」というコンセプトにぴったりの名前だ。

フランス南西部にあるビアール＝シュル＝セールという小さな村で、1971（昭和46）年に誕生した「ボンヌママン」は、厳選した果実と砂糖、レモン果汁など自然素材のみを使用し、保存料や着色料を一切加えず、伝統的な技術でジャムを作り続けている。

世代を問わず大人気！ 40周年を迎えた「シルバニアファミリー」

「ママンの味で“ありがとう”キャンペーン」では、母の日の食卓をテーマに、ボンヌママンの可愛らしい赤チェック柄の衣装をまとった「シルバニアファミリー」の人形たちが、ここでしか出会うことのできない素敵なシーンをお届け。

1985（昭和60）年に発売された「シルバニアファミリー」は、緑豊かな森で暮らす動物たちの世界を描いた、豊かな心をはぐくむドールハウスシリーズ。優しい触り心地の人形に、精巧に作られた家具や小物は発売当初から変わらず、現在では世界80以上の国と地域で愛され、2025年に40周年を迎えた。なんと近年ではコンビニでも購入可能な人形がある。それは、「赤ちゃんコレクション」という可愛い赤ちゃん人形と小物がセットになったシリーズで大ヒット中。何が入っているかは開けてからのお楽しみ、のブラインドパッケージだ。

シルバニアファミリー

また、子供の頃に遊んだ、もしくは遊びたかったという大人がハマる現象も起きている。写真を撮ってSNSにアップしたり、一緒に出かけたり、服を作ったり、と色々な形で楽しんでいて、とにかく癒されるのだとか。子供のために買った親がハマるというのもよくあるパターンだそう。「ボンヌママン」キャンペーンも親子で楽しむ姿が見られそうだ。

赤チェック柄が可愛い！ ウサギやクマが彩るコラボグッズ

今回のキャンペーン期間中に、「ボンヌママン」シリーズの225g入りジャム2個を対象店舗で購入すると、先着でチャーム付きポストカード2種類のうち1種類がもらえる。

チャーム付きポストカード：＜ショコラウサギ＞フレア＆テリー

チャーム付きポストカード：＜ビスケットクマ＞テオ＆ノア

対象商品は225g入りの商品10品で、以下の通り。

「ボンヌママン」シリーズの225g入りジャム

・ボンヌママン ストロベリージャム225g

・ボンヌママン ブルーベリージャム225g

・ボンヌママン ビターオレンジマーマレード225g

・ボンヌママン アプリコットジャム225g

・ボンヌママン カシスジャム225g

・ボンヌママン マロンクリーム225g

・ボンヌママン ラズベリージャム225g

・ボンヌママン ミルクジャム225g

・ボンヌママン イチジクジャム225g

・ボンヌママン チェリージャム225g

さらに、購入時のレシートで、オリジナルバッグ＆チャームセットが抽選で100人に当たるキャンペーンに応募できる。外れても、オリジナルシールが200人に当たるWチャンス賞も。

オリジナルバッグ＆チャームセット

オリジナルシール

対象店舗と、抽選の応募方法はキャンペーンサイトからチェック！

【画像】ショコラウサギやビスケットクマが登場！ 「ボンヌママン」のコラボグッズ（6枚）