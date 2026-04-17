メンバーの“薬物使用”暴露を「なかったことにして」と懇願…？2NE1パク・ボム、意味深手紙を公開も即削除【全文】

2NE1のパク・ボムが、メンバーへの思いを明かした。

パク・ボムは4月17日、自身のSNSに長文の手書きメッセージを投稿したが、その後まもなく削除した。

【話題】パク・ボム、メンバーの薬物使用を“暴露”

この日、パク・ボムは手紙を通じて「最近は天気も良くなってきたので、どうしても伝えたいことがある」とし、「皆さんにとって本当に最後になるかもしれないと思っている。私はアメリカで留学していたが、歌手になるために韓国に来た。突然の話だが、まずは聞いてほしい」と切り出した。

さらに、自身が留学時代から“歌の才能ある学生”として注目され、その後オーディションを経てYGエンターテインメントに所属することになった経緯も明かした。

また、リーダーのCLについては「パフォーマンスの神のような存在。即興で構成や表情など、すべてをこなしてしまう。本当にかっこいい人で、何でも見事にやり遂げる」と称賛。末っ子のコン・ミンジについては、「韓国の人間文化財に指定されているコン・オクジン氏の孫としても知られているが、そばで見ていると、その血を受け継いでいるだけあって本当に誇らしい」と語った。

（画像＝パク・ボムSNS）パク・ボムの直筆手紙

さらに、これまで私生活を暴露するなど話題となっていたパク・サンダラについては、「フィリピンのプリンセス。もともとファンだった」とし、「グループでメインボーカルの私と一緒に歌うと相乗効果があり、とてもきれいな声」と付け加えた。

そして「一人一人を見守っているし、支えていると思っている。とにかく皆さんを愛している。こうして大変な中で集まった私たちを育ててくれて本当にありがとう」と感謝の思いも伝えた。

手紙の最後には「その“薬物の話”については、なかったことにしてほしいという思いで書いた。4人が出会えたのは奇跡のようなことだから」と綴り、強い思いをにじませた。

パク・ボムは現在、この手書きの手紙をすべて削除している。

なお、パク・ボムは先月、自身のSNSでパク・サンダラの薬物使用を主張する内容の手書き投稿を行い、波紋を広げていた。これに対し関係者は「健康状態が不安定な中で起きたこと」と説明。その後、投稿は削除され、パク・サンダラも「薬物を使用した事実はない」と否定している。

パク・ボムの直筆手紙の全文は以下の通り。

◇

国民の皆さんへ…♡

こんにちは、パク・ボムです…。最近は本当に暖かくなってきましたが、どうしてもお伝えしたいことがあって書きます。皆さんにとって本当に最後になるかもしれないと思いながら書いています…。私はアメリカで留学していましたが、歌手になるために韓国に来ました。突然の話ですが、どうか最後まで聞いてください…。

私は歌を担当しているパク・ボムです。いわば“歌の才能を持つ人間”で…留学生時代も歌でとても人気がありました。アメリカから韓国に戻り、多くの人とオーディションを受け、両親の期待や夢もたくさんあきらめさせてしまいながら、無計画に韓国に戻ってきて、3年間、約束も期待もないまま過ごした後、YGのオーディションを受けることになります。歌をやる、最高になるという正しい判断と執念ひとつで、キャプテン・プラネットで歌を担当することになりました…。

リーダーを務めているCL、イ・チェリンはまさにパフォーマンスの“神”です。本当にそのレベルです！即興で構成や表情など、すべてが自然にできてしまう人です…ラッパーでもあります。私は彼女ではないので細かくは書けませんが、フランスや東京、韓国で育った人です。みんな遠くから集まってきましたよね。

イ・チェリンは本当にかっこいい人です。すべてをかっこよくやり遂げる人…。正直さも含めてかっこいい人…。すべてをかっこよくすることを総括している存在だと思います。キャプテン・プラネットではパフォーマンスを担当しています。

末っ子のコン・ミンジ。韓国の伝統舞踊の名人イ・ウンソク先生の孫としても知られていますが、そばで見ているとやはりその血を受け継いでいるのか、本当に誇らしいです。似ていると思います。この子はダンスの“神”です！本当に不思議なほどすごい子です…。見ていても驚くような子です。普通じゃないくらい情熱的で、即興的で、ちょっと変わっていて…でも痛快です。だから私はステージに立つときも誇らしくて、いつも先に彼女を見て笑ってしまいます。それも全部ダンスのおかげです…。人々もよく聞いてきます…海外に行っても、この子を見せると空気が変わるんです（笑）。態度が一気に変わります…。韓国から来たコン・ミンジです。キャプテン・プラネットではダンスを担当しています。

最後に、私のサンダラ…。サンダラはフィリピンのプリンセスです…。もともとファンでした。時間を合わせてドキュメンタリー番組を見るほど…。女優カン・スヨンさんのおかげで顔が似ていると思ったのですが…本当にきれいですよね？チームでは“心”と誠実さを担当しています。いつも笑顔で人に接する人です。

チーム内でメインボーカルの私と一緒に歌うとシナジーが生まれて、本当に美しい声になります。みんな一生懸命ですが、彼女はお姉さんなのに体を張って努力し、前でどんなことがあっても気にせず頑張る努力家です。私は全部分かっています。キャプテン・プラネットでは“ブレイン”を担当しています。本当に賢くて、マネージャーのような役割もしています。

一人一人を見ていて、支えていると思っています。うまく言えませんが…とにかく皆さんを愛しています…。これを書きながらどれほどつらく、書きたくなかったか分かりません。別の紙に書き直したりしながら、気持ちを整理して書きました…。なぜならこれは私らしくないからです…。でも、この話は本当に20年前からずっと伝えたかった、私たちの中にあるストーリーです。100％本当の話です。

こうして大変な中で集まった私たちを育ててくださってありがとうございます。韓国で育ててくださって本当にありがとうございます…。すべて育てていただいた中で、2NE1というグループに私の気持ちが伝わってほしいです。どうしてもこの思いを伝えたくて、この手紙を書きました。

実は、その“薬物の話”をなかったことにしてほしいという思いで書きました…。4人が出会えたのは奇跡のようなことだからです。年齢差も大きく、あり得ないようなことだったので…。だからこうして手紙を書きました…。皆さんが大切に育ててくださって本当にありがとうございました。

そして、愛しています。

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。