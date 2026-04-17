◇女子ゴルフツアー KTT杯バンテリン・レディース第1日（2026年4月17日 熊本県 熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72））

黄金世代の山路晶（27＝森六グループ）が5バーディー、ノーボギーの67でホールアウトした時点でトップに立った。

「（今日は）良かったです。1Wもコース内にいるし（笑い）、ショットも調子良くて、たくさんバーディーパットを打てたので良かったです」

インから出て10番で残り95ヤードの3打目を2メートルに乗せてバーディー発進。14、15番でスコアを伸ばし、3番では3メートルを沈め、4番で1・5メートルを決めた。

相棒に助けられた。今週はウェーティングからの出場で、キャディーにプロ仲間の田中瑞希を起用。「ラインを読んでもらって、めちゃキャディーをしてもらっています。楽しいです」と頼もしいバディに最敬礼した。

今オフはトレーニングに力を入れ、体幹を強化した。一方でミラノ・コルティナ五輪も動画で見て刺激を受けた。「スポーツを見るのは好きでメジャーもWBCも見てました」

仙台出身で幼い頃はスケートの「体験もあります」というだけに“りくりゅう”の金メダルには「感動しました」と振り返る。

その金メダルペアが引退したことを知らされると「えっ！！」と驚き「そういう気がしていました」と残念そうに話した。

次は自分が感動を与える立場になりたいですね？と水を向けられると「そういうオチですか？」と笑顔で返した。

この大会は21年から5年連続でツアー初優勝者を出している。「その流れに乗りたいですね」。大会12人目の“ニューヒロイン（初優勝者）”が誕生するか注目だ。