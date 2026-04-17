桑田真澄、侍ジャパンU-12日本代表監督に「日本野球の未来のため…」【コメント全文】
桑田真澄氏が、8月9日から中国・杭州市で開催される「第12回 BFA U12 アジア野球選手権」に出場する侍ジャパンU-12日本代表監督を務めることが決定した。
【写真あり】今こそ現実逃避を…ロッチ中岡が人気芸人のマイアミ入りを報告
桑田氏は、PL学園高−読売ジャイアンツ−ピッツバーグ・パイレーツという経歴を経て、引退後は読売ジャイアンツでは一軍投手チーフコーチ補佐（2021〜）、投手チーフコーチ（2022〜）、ファーム総監督（2023〜）、二軍監督（2024〜）、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブではCBO（2026〜）を務めている。
■桑田真澄
「日本代表として国際大会に出場することは、子どもたちにとって大きな経験になります。野球で勝利を目指すことはもちろんですが、世界の同年代の選手たちと交流し、さまざまな文化や価値観に触れることで、視野を広げてほしいと思っています。また、国際大会を通して、失敗を恐れず挑戦することや、仲間と助け合うことの大切さを学んでもらえればうれしいです。そうした経験が、将来社会で活躍するための大きな力になると考えています。日本野球の未来のために責任を持って務めたいと思います」
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桑田氏は、PL学園高−読売ジャイアンツ−ピッツバーグ・パイレーツという経歴を経て、引退後は読売ジャイアンツでは一軍投手チーフコーチ補佐（2021〜）、投手チーフコーチ（2022〜）、ファーム総監督（2023〜）、二軍監督（2024〜）、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブではCBO（2026〜）を務めている。
「日本代表として国際大会に出場することは、子どもたちにとって大きな経験になります。野球で勝利を目指すことはもちろんですが、世界の同年代の選手たちと交流し、さまざまな文化や価値観に触れることで、視野を広げてほしいと思っています。また、国際大会を通して、失敗を恐れず挑戦することや、仲間と助け合うことの大切さを学んでもらえればうれしいです。そうした経験が、将来社会で活躍するための大きな力になると考えています。日本野球の未来のために責任を持って務めたいと思います」