ドジャースは16日（日本時間17日）、オリオールズからチェイス・マクドーモット投手（27）をトレードで獲得したと発表。代わってオリオールズにマイナーのアクセル・ペレス投手（20）が移籍する。

マクドーモットは2021年のMLBドラフト4巡目（全体132位）でアストロズから指名され、24年にオリオールズでメジャーデビュー。今季は傘下3Aで6試合に登板し、防御率6・75で、11日（同12日）にDFA（メジャー40人枠から外す措置）となった。

米移籍情報サイト「トレードルーマーズ」は、かつてトッププロスペクトの1人として期待されていたが、今季は3Aで5回1/3を投げ6四球、昨季も制球難が課題。それでも「かつての『有望株』というステータスがトレード市場で一定の関心を引くには十分」とし「ドジャースで『環境を変えて再生する』最新の候補者になれるかどうか」と「再生工場」として知られるドジャースのマイナーシステムで輝きを取り戻せるかと記した。

一方、オリオールズに移籍するペレスはドミニカ共和国出身でプロ3年目。「メジャーレベルの戦力として考慮されるまでに（もしそこまで成長したとしても）まだ何年もかかるだろう」とまだ発展途上の選手と紹介した。