元タレント・木下優樹菜さん（38）が17日までに自身のスレッズを更新。京都府南丹市で行方不明だった当時小学5年生の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで、父親の会社員・安達優季容疑者（37）が逮捕された事件について言及した。

同容疑者の逮捕容疑は、3月23日朝ごろから4月13日午後4時45分ごろまでの間、結希さんの遺体を南丹市内に隠した後、発見現場となった同市園部町の山林に遺棄した疑い。「私のやったことに間違いありません」と容疑を認め、捜査関係者によると殺害を認める供述もしている。

この事件について、木下さんは「うちは再婚はしていないけどバツイチ連れ子ステップファミリーなので。母として思う事色々な感情がたくさんある」と投稿していたが、安達容疑者が殺害を認める供述したと報道されると「なんであの子が、殺されなきゃいけないの」とショックをつづっていた。

木下さんは10年に、お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史と結婚。12年8月、15年11月にそれぞれ長女と次女を出産したが、19年12月に離婚した。現在は元プロサッカー選手・三幸秀稔さんと交際中であることを公表している。