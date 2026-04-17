フジ『タイムレスマン』ゴールデン初回 “新聞ラテ欄”がメンバーカラーに→反響相次ぐ
timeleszメンバー8人が出演するフジテレビ系『タイムレスマン』（毎週金曜 後9：58）17日放送回では、試練を乗り越えながら日光東照宮を目指して旅をする。今回の放送がゴールデン初回となるが、新聞の“ラテ欄”の色合いに注目が集まっている。
【写真】どれを選ぶんだろう…クイズの解答に悩むtimelesz
読売新聞ビジネス局の公式Xでは「今朝の読売新聞(一部地域)にフジテレビの広告が掲載。今夜9時からの初回2時間SP、ゴールデンタイム昇格を記念し、番組表欄も #timelesz メンバーカラーのレインボー」と紹介。
ファンからは「関わった方々の愛を感じて泣いてる」「8色すごい！」「メンカラなのすごい」などといった感想が相次いで寄せられている。
同番組は、8人のメンバーがチームとして結束しながら、それぞれの個性を生かして多彩な企画に挑戦するバラエティー。深夜帯で1年間放送されてきたが、今回のゴールデン進出により、より幅広い視聴者層へのリーチが期待される。初回となる17日午後9時からの放送では、昨年の特番で好評を博した“脱落旅”を日光街道で展開し、2時間スペシャルとして放送される。
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読売新聞ビジネス局の公式Xでは「今朝の読売新聞(一部地域)にフジテレビの広告が掲載。今夜9時からの初回2時間SP、ゴールデンタイム昇格を記念し、番組表欄も #timelesz メンバーカラーのレインボー」と紹介。
同番組は、8人のメンバーがチームとして結束しながら、それぞれの個性を生かして多彩な企画に挑戦するバラエティー。深夜帯で1年間放送されてきたが、今回のゴールデン進出により、より幅広い視聴者層へのリーチが期待される。初回となる17日午後9時からの放送では、昨年の特番で好評を博した“脱落旅”を日光街道で展開し、2時間スペシャルとして放送される。