コワモテの63歳・小沢仁志、彩り鮮やかな手作り朝食披露に反響「映えてます」「今日も美味しそう」
“コワモテ俳優”としても知られる小沢仁志（63）が16日、自身のインスタグラムを更新。手作りの朝食を披露した。
【写真】「映えてます」「今日も美味しそう」彩り鮮やかな手作りの“二色丼”を披露した小沢仁志
たびたびSNSで料理の腕前を公開している小沢がこの日披露したのは“二色丼”。「親子丼を上手く作れないから分けて作ってみた」と明かし、鮮やかな黄色の卵と、ネギと肉がたっぷりのった具材を半分ずつ盛り付けた写真を投稿した。
コメント欄には「色鮮やかで綺麗ですね〜」「え！ご自分で！とても美味しそうです」「映えてます」「分けて作るの、アリですね！両方の味が楽しめてとっても良いと思いました！」「今日も美味しそうですね」などの声が寄せられている。
【写真】「映えてます」「今日も美味しそう」彩り鮮やかな手作りの“二色丼”を披露した小沢仁志
たびたびSNSで料理の腕前を公開している小沢がこの日披露したのは“二色丼”。「親子丼を上手く作れないから分けて作ってみた」と明かし、鮮やかな黄色の卵と、ネギと肉がたっぷりのった具材を半分ずつ盛り付けた写真を投稿した。
コメント欄には「色鮮やかで綺麗ですね〜」「え！ご自分で！とても美味しそうです」「映えてます」「分けて作るの、アリですね！両方の味が楽しめてとっても良いと思いました！」「今日も美味しそうですね」などの声が寄せられている。