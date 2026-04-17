知らないと損！水切りネットの意外な使い道5選
【画像を見る】箸に巻き付ける…？水切りネットの「じゃないほう」の使い方
水切りネットといえば、排水口に使うものというイメージが強いですよね。実はその水切りネット、キッチン以外でも意外な場面で活躍してくれるのをご存じでしょうか。思わず「そんな使い方があったとは」と驚いてしまう、便利な活用法をご紹介します。
■知っておくと便利！水切りネットの活用アイデア5選
お家で余りがちな水切りネットの便利なアイデアを紹介しているのは、mero_kurashiさん。
ドレッシングや油まみれの瓶を洗う時、スポンジが奥まで入らず、油のこびりついた汚れが落としづらいことがあります。
そんな時に活躍するのが、水切りネットです。長めの箸に水切りネットを巻きつけ、洗剤をつけて洗えば油汚れもスッキリです。
ボトルブラシが瓶の奥まで入りづらくても、箸に巻きつけた水切りネットなら簡単に瓶の底まで届くので汚れを落とせて便利です。
カレーなどの油汚れの鍋を洗う時も、水切りネットが大活躍します。スポンジで鍋を直接洗うと、ギトギト汚れでスポンジがすぐに汚れてしまいますよね。
そんなときは、水切りネットで予洗いすれば、スポンジもキレイにキープできるようになります。
次にご紹介するのは、シンク掃除に水切りネットを使うアイデアです。
排水口に水切りネットをつける前に、キッチン用洗剤をつけてシンクを擦ります。そうすれば、シンク全体の汚れがスッキリするので、一石二鳥。
専用スポンジ要らずで簡単に掃除が完了します。
小さくなった石けんは、水切りネットに入れると最後まで使い切りやすくなります。泡立てネットの代わりになるので、シンクなどにぶら下げておくと便利です。
旅行に行く際も、水切りネットを泡立てネットの代わりに持っていき、使い終わったらゴミ箱へ。そうすれば、持ち物がかさばらず、旅行先でもモコモコの泡で洗顔ができるようになります。
専用の掃除アイテムを用意しなくても水切りネットで代用できるアイデアに「天才！神すぎる」「ナイスアイデア！」などのコメントと、2.4万のいいねがつきました。
■発想のきっかけは？投稿主さんへインタビューしました
サッとできる掃除アイデアをたくさん投稿されているmero_kurashiさんにお話をお伺いしてみました。
ーいいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
mero_kurashiさん「とても多くのコメントをいただき、全ての返信が追いつかないほどでした。ですが、全て目を通しております！」
ー印象的なコメントや反響があれば教えてください！
mero_kurashiさん「『過去一番に実践したくなったノウハウ』というコメントがあり、見ていただいた方のお役に立てたのがとても嬉しかったです。他にもたくさんの方に『やってみます』と言っていただけて感無量でした」
ー水切りネットを「別の使い方で使ってみよう」と思ったきっかけは何でしたか？
mero_kurashiさん「子どもの頃に親から物を大切にするように教わり、どんな物でも他に使い道がないかよく考えることがありました。もしかしたら水切りネットも使えるかも！と思ったのがきっかけです。一つの用途で終わらせるのがもったいない精神で生きてます（笑）」
ー100均の水切りネットでも問題なく使えますか？
mero_kurashiさん「もちろん使えます！ぜひ試していただけたら嬉しいです」
ー家事を少しラクにするために、心がけていることがあれば教えてください。
mero_kurashiさん「使ったら元の場所に戻す！です。簡単に思えて、実はわかっていてもできない時もあるんですが、できていれば後から片付けるアクションが一つ減るので心がけています」
■この発想はなかった！他にも掃除をラクにするアイデアをご紹介
mero_kurashiさんのアカウントでは、他にも意外なものを使った掃除のアイデアが紹介されています。
キッチンの蛇口まわりの掃除、黒カビがスキマに入り込んでブラシでは落としきれないことがあります。
そんな時に便利なのが、ビニール紐です。適当な長さにカットしたビニール紐を蛇口の溝に引っかけて左右に擦ります。
すると、ビニール紐が黒い汚れを絡めとり、スッキリ掃除できます。
（※目立たない場所で試してから行うことを推奨します）
他にも、黒い汚れがたまりがちなのが、IHコンロと調理台との間の隙間です。IHコンロの隙間に、アルカリ電解水を吹きかけてからビニール紐で左右に擦ります。
すると、黒い汚れが絡めとられ、細かいところまで掃除ができます。
（※IHコンロの取扱説明書を確認し、使用可能な洗剤や清掃方法に従ってください。アルカリ電解水を使用する際は、IHコンロの素材や電気部品への影響に注意し、目立たない場所で試してからご使用ください。また、液体が内部に浸透しないよう少量にとどめ、すぐに拭き取ってください。）
ビニール紐の中心部にクリップをつけて、紐を通しておけば、絡まる心配もなくすぐに取り出せて便利です。
意外なアイテムでスッキリ掃除できるアイデアに「スキマ掃除上手！」「天才！目からウロコ」などのコメントが寄せられ、1.2万いいね！を獲得しました。
時短しながらラクできる掃除テクニックをたくさん紹介しているmero_kurashiさん。掃除が苦手な方でも簡単にできるアイデアが気になる方は、mero_kurashiさんのアカウントを覗いてみてください。
文＝佐藤みなみ