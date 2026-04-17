文部科学省は今年度から、高等専門学校（高専）の新設に向けた支援を拡充する。

産業界でニーズが高まるＡＩ（人工知能）やロボットなどの先端技術を身につけた理系人材を育成する狙いがある。

１校あたり従来の倍となる最大２０億円を助成し、施設整備費や人件費などに充ててもらう。既存の高専がＡＩや半導体、量子、造船といった分野の学科・コースを設置した場合も、１０億円を上限に助成する。国立校は新設しない方針のため、主に自治体による公立校新設を支援したい考えだ。

同省は、高専新設に向けた課題となる専門性の高い教員の確保も後押しする。高専と博士研究員（ポスドク）などの若手研究者を結びつける仕組みを検討している。

ＡＩの普及などを受け、理系人材への需要は急速に高まっている。経済産業省の推計では、２０４０年時点でＡＩやロボットの専門人材への需要が７８２万人に上る一方、供給は４４３万人にとどまり、３３９万人が不足すると予測されている。

高専は国立５１校、公立３校、私立４校があり、愛知、滋賀両県や福岡市などで新設の準備が進められている。高専の卒業生は産業界から「即戦力」としての期待が高く、２月１日時点の高専生の就職内定率は９５・４％で、大学生の９２％を上回る。

文科省の担当者は「高度な技術を持った人材を養成する高専への期待は高い。新設をしっかり支援したい」と話している。