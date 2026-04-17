サッカー元日本代表の中田英寿氏（49）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。自身のファッションについて語った。

中田氏は昨年に引き続き、自身がオーガナイザーを務め、東京・六本木ヒルズで開催中の「CRAFT SAKE WEEK 2026」会場からの生中継に登場。スタジオのメンバーからは「すげえ！」と声が上がった。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花は中田氏について「いつもオシャレなので」とした上で「お洋服は大体イタリア製のものを着ていらっしゃるっぽい」とのイメージをぶつけた。

中田氏は「若い頃はそれこそイタリアのブランドが多かったです」と明言。「それはイタリアにいたこともありますけれども、やっぱりイタリアのファッションって素晴らしかったので」と振り返った。

だが「でも今は、たぶん一番多いのは日本のブランドが多いと思います」ときっぱり。「今は日本のブランドが本当に素晴らしくて。海外から来る、それこそファッションデザイナーなんかも、日本のブランドをたくさん買って帰ることは多いですね」と理由を明かした。

多岐にわたって見ていると言われ「そうですね」と中田氏。「本当に世界基準で見ているので。別に日本だからいいっていうよりも、海外の人たちも日本のものがいいっていうのは認めているところだと思います」と力を込めた。

MCの「ハライチ」澤部佑は「中田さんからだよね。サッカー選手がオシャレに」と感心していた。