天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」が先ほどから赤坂御苑で開かれています。

17日朝、今シーズン限りの現役引退を表明したフィギュアスケートの「りくりゅう」ペアなどミラノ・コルティナオリンピックで活躍した金メダリストらが招待されています。

東京・港区の赤坂御苑では、17日午後、天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」が開かれています。

17日の園遊会には、天皇皇后両陛下のほか、秋篠宮ご夫妻、両陛下の長女・愛子さま、秋篠宮家の二女・佳子さま、常陸宮妃華子さま、寛仁親王妃信子さま、三笠宮家の彬子さま、三笠宮家の瑶子さま、高円宮妃久子さま、高円宮家の承子さまの10人の皇族方が出席されています。

去年秋の園遊会に続いて皇后さまと女性の皇族方は洋装です。

17日の園遊会には、各界の功労者とその配偶者など1700人あまりが招待され、ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで日本のペア史上初となる金メダルを獲得し、17日朝に今シーズン限りの現役引退を発表した「りくりゅう」こと三浦璃来選手、木原龍一選手や、スノーボードの女子ビッグエア・金メダルの村瀬心椛選手など、17日の園遊会にはミラノ・コルティナオリンピックのメダリストたちが多数出席しています。

また『ドラゴンボール』シリーズで主人公・孫悟空役などをつとめる声優の野沢雅子さん、2025年にノーベル化学賞を受賞した京都大学特別教授の北川進さん、福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治さんらも招待されています。

天皇皇后両陛下が招待客と歓談されています。

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1）王貞治さん

世界のホームラン王として知られ、長年にわたり日本野球界の発展に貢献した、福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治さん

2）北川進さん

「多孔性材料」と呼ばれる分子サイズの極めて小さな穴を無数に持つ材料の開発に成功し2025年にノーベル化学賞を受賞した京都大学特別教授の北川進さん

3）野沢雅子さん

アニメ「ドラゴンボール」シリーズの主人公・孫悟空役や「ゲゲゲの鬼太郎」の鬼太郎役などで知られ、去年、声優として初めて文化功労者に選ばれた、日本を代表する声優・野沢雅子さん

4）村瀬心椛選手

スノーボードの女子ビッグエア・金メダル女子スロープスタイル・銅メダルの村瀬心椛選手

5）三浦璃来選手・木原龍一選手

ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートペアで日本のペア史上初となる金メダルを獲得、団体でも銀メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手、木原龍一選手

「りくりゅう」ペアは17日朝、SNSで今シーズンをもっての現役引退を発表しました。

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天皇皇后両陛下や皇族方は今も招待客との歓談を続けられています。

令和になって、両陛下が園遊会を開かれるのは、7回目となります。

ここまで天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」の模様を速報でお伝えしました。