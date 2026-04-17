【全文】20%のゆとりが大事！楽天・前田健太 ｢ダルビッシュさんには全ての面で影響を受けている｣

ルーティンの他に、前田が大切にしているのが「ゆとり」だ。

「僕が大切にしているのは気持ちの余裕です。毎日100％力を出し余裕のない生活をしていたら、身体も心も持ちません。限界まで猛練習しても、結果が出なければ落ち込むじゃないですか。だから僕は高校（大阪・ＰＬ学園）時代から要領が良かったと思う。全力でトレーニングするふりをして、時々力を抜いていました。サボりと思われるかもしれませんが、ケガをしたら意味がない。自分のパフォーマンスのために、気持ちに『ゆとり』がほしかったんです」

「すべてが完璧なボール」

プロに入ってからも「ゆとり」の大切さを実感した試合がある。’10年4月のヤクルト戦、田中浩康との対戦だった。

「田中さんはしぶといバッターですからね。２ストライクと追い込みましたが、ファウルで粘(ねば)られるのがイヤでした。だったらヒットを打ってもらい次のバッターと勝負しようと、外角低めに80％ぐらいの力で投げたんです。投げた瞬間『えっ？』と思いました。腕の振り、リリースポイント、コースとすべてが完璧なボールで三振に抑えたんです。その試合は、田中さんへの感覚を確かめながら投げると８回無失点で勝利投手になった。

それまでは『打たれたくない』という気持ちから目いっぱいの力で投げることもありましたが、『20％のゆとり』投球は飛躍のキッカケになりました。この年、僕は初の２ケタ勝利（15勝で最多勝）をあげ沢村賞に選ばれたんです」

最多勝２回、最優秀防御率３回という輝かしい成績をあげ、前田がメジャーへ挑戦したのは’16年だ。だが、当初から興味があったわけではないという。

「子供のころは、まったく関心がなかったんです。興味を持ったのは’12年にダルビッシュ（有）さん、’14年に（田中）将大(まさひろ)がメジャーに行った後ぐらいですね。二人は日本で防御率１点台を出すなど圧倒的だったじゃないですか。それほどの投手が、メジャーでは３点台、４点台と苦しんでいるのを見て『どんな世界なんだろう』って。自分も、そんなレベルの高いところでやりたいと思いました」

影響と目標

前田が「野球のすべての面で影響を受けている」と話すのが、日本でもたびたび食事をともにした″先駆者(せんくしゃ)″ダルビッシュだ。ダルビッシュの動画を見て、トレーニング法からサプリメントの摂(と)り方まで学んでいるという。’20年9月のインディアンス戦では、雨で試合開始が遅れ時間が空いたため思わぬ効果があった。

「スマホを見ると、ダルビッシュさんがツーシームの投げ方を解説する動画を上げていたんです。僕はツーシームに自信がなかった。ダルビッシュさんは、左打者の身体に当たりそうなところからストライクゾーンに入るスゴい球を投げていました。僕も『あんな球を投げたい』と思い、ダルビッシュさんが動画で話していた感覚で投げたらメッチャ良くて……。その試合ではゲッツーも取れました」

数日後のカブス戦で二人は再会。あらためて前田は、ツーシームの投げ方を直接教えてもらった。

「ダルビッシュさんが立派なのは、試行錯誤(しこうさくご)して得たものを惜しみなく公開し誰にでも教えてくれるところ。一昔前はチームメイトもライバルだから、自分の技術は公(おおやけ)にすべきでないという考えが一般的でしたからね。だから僕はダルビッシュさんのように、チームを問わず後輩から聞かれたらなんでも答えるようにしています。僕の話を参考にして、多くの選手が成長してくれたら嬉しいです」

前田には、メジャー在籍時から「最後は日本で」という気持ちがあったという。

「明確な時期はありませんでした。でも最初の契約（ドジャース）で８年、ＦＡになって次（タイガース）で２年……。10年経(た)ってタイミングかなと思ったんです。まだ元気なうちに戻り、しっかり結果を出したかったですしね。僕は日本で優勝経験がない。楽天の仲間と一緒にリーグ優勝し、日本一になるのが目標です」

目標達成のために、前田は今日もルーティンをこなし心を整える。

『FRIDAY』2026年4月17・24日合併号より