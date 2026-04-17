サッカー・J1のヴィッセル神戸は17日、アジアクラブナンバー1を決める大会「AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2025/26」ファイナルズ準決勝（現地時間20日夜、日本時間21日未明）のパブリックビューイング（PV）を、神戸・三宮の映画館「OSシネマズミント神戸」（神戸市中央区）で開催すると発表した。

日本時間17日（現地時間16日）の準々決勝では、武藤嘉紀選手の劇的同点弾や、PK戦での勝利で、真夜中にもかかわらずサポーターが大いにわいた、地元・神戸でのPV。クラブは準決勝での実施も決定し、今回は販売状況に応じて複数スクリーンでの上映を予定しているという。

2026年4月17日未明のパブリックビューイングより（写真：ラジオ関西）

試合は日本時間21日午前1時台にキックオフ予定。対戦相手は準々決勝アル・アハリ（サウジアラビア）対ジョホール（マレーシア）の勝者となる。



チケットは全席指定で3000円（税込み）。一般販売は4月17日午後5時から19日までで、予定枚数に達し次第終了。ただし、一時的に完売となった場合でも、予告なく販売を再開する場合があると告知している。詳細はクラブの公式サイトに掲載されている。

なお、神戸が決勝に進出した場合も、同会場でのPV実施が予定されている。クラブ悲願の「アジアNo.1」へ向け、サポーターの後押しもさらに熱を帯びそうだ。