170年後の風景なのに…リブートした広重『名所江戸百景』で撮影された東京の「同じ空気感」

現代によみがえった『名所江戸百景』

「江戸」が「東京」へと変わりゆく時代の風景を、豊かな四季の情緒とともに描いた歌川広重の『名所江戸百景』。タイトルに「百景」とつけたものの、広重の死後も弟子の二代広重の作品を加えて119景と目録１点が制作され、風景浮世絵の集大成ともいわれる名作だ。世界的にも知られ、ゴッホをはじめとする西洋画家にも大きな影響を与えたといわれている。

119景の場所は、当時の江戸市中全域から郊外は「鴻の台」（現在の千葉県市川市）、「井之頭池」（東京都三鷹市）、「千束の池」（東京都大田区）、「新宿」（にいじゅく・東京都葛飾区）に及び、あらゆる季節と時間帯の風景が描かれている。

３月下旬に浮世写真家の喜千也氏が上梓した『広重「名所江戸百景」の今を見に行く』（鉄人社）は、これらの作品に現代の東京の風景を重ねることで当時の江戸の面影との“つながり”を表現した。119景すべてに足を運び、可能な限り特定した広重の目線から切り取った現在の風景に作品の一部をコラージュしたり、加工することで元の絵の情景へとさらに寄せている。

喜千也氏が『名所江戸百景』に魅せられたきっかけは、’13年に亀戸天神で撮った藤の花越しの太鼓橋の写真だった。何気なく絵の一部をコラージュしてみたところ、SNSで思わぬ反響があった。それを機に『名所江戸百景』について調べていくうち、作品への興味がどんどん深まっていったという。

〈様々な場所へ出向いて撮影を重ねるたびに、江戸の町や、人々の営みが、今の東京に繋がっていると感じ、ファインダーを覗くと江戸の人々が見えるような気分になり、写真にコラージュする対象が、 自然に思いつくようになった〉（『広重「名所江戸百景」の今を見に行く』「はじめに」より）

「浮世写真家・喜千也」を名乗ったのは、初めて個展を開催した’17年だったそうだ。’18年には情報サイト『ニッポンドットコム』での連載が始まり、’22年に119景と英語版で作成した目録１点まで含めてコンプリートしたものを完成させた。

広重の作風は近景と遠景を極端に切り取ったり、俯瞰、鳥瞰を取り入れた大胆な構図が特徴の一つで、目で見える風景をそのまま撮影できたとしても、同じ「絵」にすることは困難だ。また、170年の年月を経て、当時川や海だった場所が埋め立てられていたり、高速道路が視界をふさいで見えたはずの景色が見えなくなっていた例も多い。

だが、それでも並べられた２つの作品には、どこか時代を超えても共通した“何か”を感じるのだ。例えば、『日本橋通一丁目略図』で大きな傘をさした住吉踊りの一団は、真夏のコレド日本橋前で日傘をさした女性たちの姿に溶け込んでいるように見える。また、『霞かせき』で撮影された通りは実際は１本隣の潮見坂なのだが、空気感が同じなのだ。

“江戸”の人々の日常の営みが、時を経た現在のわれわれともどこかつながっていることを再確認できる一冊だ。