焼きたてパンにブチギレた柴犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20万回再生を突破し、「因縁の対決で草」「先住パンの威厳示してる」「食パンとしての誇りw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：焼きたてパンを『パンみたいな犬』の前に出してみた結果→まさかのライバル認定？ブチギレる光景】

お姉ちゃんのパン作りを見学

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」の投稿主さんは、柴犬の『らんまる』くんの平和な日常を紹介しています。この日、らんまるくんが家で寛いでいると、お姉ちゃんが帰ってきました。お姉ちゃんは、ホームベーカリーでパンを作ることにしたそうです。

次々と運ばれてくる材料に、ワクワクが止まらないらんまるくん。小皿に盛った小麦粉やドライイーストなどに興味を示し、キラキラの目でパン作りを見守っていたといいます。ときには、いい香りに誘惑されないよう距離を取ろうとする一幕もあったとか。

焼きたてパンに興味津々♪

ホームベーカリーが甘い香りを漂わせ始めたころ、らんまるくんはついに立ち上がります。ホームベーカリーの隣に陣取り、どんな魅力的なものが現れるのか期待していたとか。

そして4時間後、ついにパンが完成。お姉ちゃんが取り出したパンは、こんがり焼き色がついてふわふわもちもちの仕上がりに…♡らんまるくんも、興味津々でパンに近づいたといいます。

食パンが近づいてくると…

美味しそうなパンを見せてあげようと、お姉ちゃんがらんまるくんにパンを近づけてみたそう。すると、らんまるくんはみるみる渋い表情に…。あからさまに嫌そうな顔をして、パンに向かって大きな声で吠えたといいます。

実は、らんまるくんは、初めて見るものに興味を示すものの、相手から近づかれると怒ることがあるのだとか。警戒心が強いばかりに、パンに敵意を示してしまったのでした。

とはいえ、焼きたてパンの香りに打ち勝つことはできなかった模様。パンを試食するお姉ちゃんに、「ちょうだい」と催促をしたそうです。こんがりふわふわのパンはらんまるくんにそっくりだったため、威厳を見せようとしたのかもしれませんね♪

この投稿には、「どっちが焼きたてパンなのかわからない(笑)」「アイデンティティを奪われたのが嫌だったのかな？」「先住パンとしての格を見せつけねばと思ったんだね」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」には、他にもらんまるくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。