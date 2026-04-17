お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が16日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。千葉県・浦安市の東京ディズニーシー（TDS）を訪れたことを明かした。

TDSでは、開園25周年を記念したイベント「スパークリング・ジュビリー」がスタート。岡村は「先週なんですけど、ありがたいことにディズニーシーの25周年アニバーサリーイベントっていうのがあってそれのご招待を受けて行ってきたんですけど」と報告。

続けて「それが夜新しくショーみたいなのやりますっていうことだったんですけど、それで天気見たら雨も降ってる。その日は何時…これねちゃんと説明を見なあかん、浮かれてるんで“行けんねや！招待！”と思って、ちゃんと読まへんかった僕が悪いんですけど」とした上で、「ショー始まる前に早めに行っていろいろ楽しもうかなと思っていたんですけど、貸し切りとか招待のお客さんだけじゃなくてもちろん一般のお客さんもいらっしゃるんですね」と振り返った。

岡村は招待された時間より前にパークに向かったといい、「夕方の5時くらいに行ったんですよ、その時間帯に入ろうと思ったら入場料8000円がいるんですね。ディズニーの方が“夕方の6時からは貸し切りのお客さんになりますので、あと1時間しかないですけど大丈夫ですか？”って言われたんですよ。俺は1時間あるから大丈夫やと思って“大丈夫です”って言って」

さらに、「あんまりまだディズニー経験も浅いもんですから。美女と野獣(アトラクション)のところに行ったら柵されていて…1時間あるのになと思ったけど、ポップコーンに並んでトイレ行ったらもう30分くらい経過していて。6時には1回一般のお客さんを出して招待客を入れるという作業ですから、アトラクションを閉めているんですよ」「1時間あったら遊べると思ってた俺が大間違い。あれだけ広かったら」と話した。