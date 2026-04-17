辻ちゃん長女・希空（のあ）、美脚際立つショーパンコーデで石垣島満喫「ますます綺麗に」「理想の脚線美」と反響
【モデルプレス＝2026/04/17】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が4月16日、自身のInstagramを更新。石垣島でのショートパンツコーディネートを公開し、注目を集めている。
【写真】辻ちゃん18歳長女「理想の脚線美」ショーパンからスラリ美脚
希空は「石垣島」とつづり、石垣島を満喫する写真を複数枚投稿。「ハンバーガー食べて鍾乳洞行ってカヤック乗って海鮮食べて充実しまくりの1日だった」と報告し、ピンクのノースリーブトップスにデニムのショートパンツを合わせた軽やかなコーディネートを披露した。鍾乳洞を背景に、ピンクのサンダルを履き、すらりと美しい脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「ショーパン姿似合う」「脚が長くてスタイルの良さに驚き」「可愛い」「ますます綺麗に」「理想の脚線美」「アクティブだね」「かなりハードなスケジュールだけど楽しそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん18歳長女「理想の脚線美」ショーパンからスラリ美脚
◆希空、石垣島で美脚際立つショーパンコーデ披露
希空は「石垣島」とつづり、石垣島を満喫する写真を複数枚投稿。「ハンバーガー食べて鍾乳洞行ってカヤック乗って海鮮食べて充実しまくりの1日だった」と報告し、ピンクのノースリーブトップスにデニムのショートパンツを合わせた軽やかなコーディネートを披露した。鍾乳洞を背景に、ピンクのサンダルを履き、すらりと美しい脚のラインが際立っている。
◆希空の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ショーパン姿似合う」「脚が長くてスタイルの良さに驚き」「可愛い」「ますます綺麗に」「理想の脚線美」「アクティブだね」「かなりハードなスケジュールだけど楽しそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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