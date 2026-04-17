「ファイナルファンタジーVII リバース」よりティファがPLAY ARTS真シリーズで立体化
【ファイナルファンタジーVII リバース PLAY ARTS真 ティファ・ロックハート】 8月 発売予定 価格：26,400円
8月 発売予定
(C) SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、可動フィギュア「ファイナルファンタジーVII リバース PLAY ARTS真 ティファ・ロックハート」を8月に発売する。価格は26,400円。
本商品はゲーム「ファイナルファンタジーVII リバース」よりティファ・ロックハートをPLAY ARTS真シリーズで立体化したもの。、新規仕様の股関節・関節パーツが使用され、クリック無しの可動となり滑らかで広い可動域を実現。新ギミックとして眼球を動かすことが可能となっている。
腰まで伸びる艶やかな黒い髪、引き締まった全身、ブーツやグローブの質感なども作り込まれた造形となっている。ソックスは伸縮性のある布生地が使用されている。
バトル中を表現した交換顔、動きのある後髪、花の持ち手も含めた各種交換手が付属する。
ファイナルファンタジーVII リバース PLAY ARTS真 ティファ・ロックハート
8月 発売予定
価格：26,400円
「PLAY ARTS真」シリーズに『ファイナルファンタジーVII リバース』より、ティファ・ロックハートが登場！関節部の新規仕様と、眼球部の新ギミックにより、滑らかな可動と豊かな表現力を実現。造形や質感にもこだわりました。各種交換パーツが付属します。#FF7 #FFhttps://t.co/xfrPdd5aRY pic.twitter.com/1u9XuY2FZh- スクウェア・エニックス e-STORE (@SQEX_eSTORE) April 17, 2026
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO