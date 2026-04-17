【ファイナルファンタジーVII リバース PLAY ARTS真 ティファ・ロックハート】 8月 発売予定 価格：26,400円

スクウェア・エニックスは、可動フィギュア「ファイナルファンタジーVII リバース PLAY ARTS真 ティファ・ロックハート」を8月に発売する。価格は26,400円。

本商品はゲーム「ファイナルファンタジーVII リバース」よりティファ・ロックハートをPLAY ARTS真シリーズで立体化したもの。、新規仕様の股関節・関節パーツが使用され、クリック無しの可動となり滑らかで広い可動域を実現。新ギミックとして眼球を動かすことが可能となっている。

腰まで伸びる艶やかな黒い髪、引き締まった全身、ブーツやグローブの質感なども作り込まれた造形となっている。ソックスは伸縮性のある布生地が使用されている。

バトル中を表現した交換顔、動きのある後髪、花の持ち手も含めた各種交換手が付属する。

ファイナルファンタジーVII リバース PLAY ARTS真 ティファ・ロックハート

8月 発売予定

価格：26,400円

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO