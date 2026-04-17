「すげぇ…」「これ触るか」負傷から即復帰で圧巻パフォ！ 神戸をベスト４に導く守護神の“神セーブ”に称賛の嵐「もう試合出てたのか」「鳥肌立つ」【ACLE】
ヴィッセル神戸が、壮絶な死闘を制してアジアの頂点へまた一歩近づいた。そのなかで、チームを救った守護神のビッグプレーに熱視線が注がれている。
神戸は現地４月16日、サウジアラビア・ジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝でアル・サッド（カタール）と対戦。打ち合いの末、３−３で突入したPK戦を５−４で制し、準決勝進出を果たした。
試合は開始６分に先制を許す苦しい入り。それでも24分に大迫勇也が同点弾を奪う。しかし後半に入ると61分、65分と立て続けに失点し、２点のビハインドを背負う展開に。それでも諦めない神戸は74分に井手口陽介が反撃の一発を沈めると、終了間際の90＋３分、武藤嘉紀が劇的な同点ゴール。延長戦でも決着はつかず、勝負はPK戦へともつれ込んだ。
その死闘のなかでひときわ輝いたのが、GK前川黛也だ。幾度も決定機を阻止する好守を連発。なかでも圧巻だったのは延長前半103分の場面だった。右サイドからの鋭いアーリークロスに、ジャバイロ・ディルロスンが至近距離からヘディング。完璧にコースを捉えた一撃に対し、前川は右手一本で反応し、ゴールを死守した。
このスーパーセーブにはSNS上でも称賛が殺到。「これ触るか！」「すげぇ...」「鳥肌立つセーブ」「本当よく帰ってきてくれました」「もう試合出てたのか」「本当に凄いわ」「神戸のチェフだ」など、驚きと感嘆の声が相次いだ。
前川はわずか５日前、J１百年構想リーグの名古屋戦で味方のマテウス・トゥーレルと頭部同士を強く打ち、負傷交代。それでも、救急車で緊急搬送されたトゥーレルとともに短期間でピッチに戻り、この大一番で圧巻のパフォーマンスを披露した。
守護神の魂のプレーに支えられ、ベスト４へ駒を進めた神戸。次戦は20日、アルアハリ・サウジ（サウジアラビア）とジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）の勝者と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃プレー！ 神戸GK前川黛也のスーパーセーブ！
神戸は現地４月16日、サウジアラビア・ジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝でアル・サッド（カタール）と対戦。打ち合いの末、３−３で突入したPK戦を５−４で制し、準決勝進出を果たした。
その死闘のなかでひときわ輝いたのが、GK前川黛也だ。幾度も決定機を阻止する好守を連発。なかでも圧巻だったのは延長前半103分の場面だった。右サイドからの鋭いアーリークロスに、ジャバイロ・ディルロスンが至近距離からヘディング。完璧にコースを捉えた一撃に対し、前川は右手一本で反応し、ゴールを死守した。
このスーパーセーブにはSNS上でも称賛が殺到。「これ触るか！」「すげぇ...」「鳥肌立つセーブ」「本当よく帰ってきてくれました」「もう試合出てたのか」「本当に凄いわ」「神戸のチェフだ」など、驚きと感嘆の声が相次いだ。
前川はわずか５日前、J１百年構想リーグの名古屋戦で味方のマテウス・トゥーレルと頭部同士を強く打ち、負傷交代。それでも、救急車で緊急搬送されたトゥーレルとともに短期間でピッチに戻り、この大一番で圧巻のパフォーマンスを披露した。
守護神の魂のプレーに支えられ、ベスト４へ駒を進めた神戸。次戦は20日、アルアハリ・サウジ（サウジアラビア）とジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）の勝者と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃プレー！ 神戸GK前川黛也のスーパーセーブ！