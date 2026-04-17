「すげぇ…」「これ触るか」負傷から即復帰で圧巻パフォ！ 神戸をベスト４に導く守護神の“神セーブ”に称賛の嵐「もう試合出てたのか」「鳥肌立つ」【ACLE】

「すげぇ…」「これ触るか」負傷から即復帰で圧巻パフォ！ 神戸をベスト４に導く守護神の“神セーブ”に称賛の嵐「もう試合出てたのか」「鳥肌立つ」【ACLE】