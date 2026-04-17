ELで衝撃２発！ チームを史上初の４強に導いた24歳日本代表、現地大手紙がMOMに選出「ショーの主役となった」
鈴木唯人を擁するフライブルク（ドイツ）は現地４月16日、ヨーロッパリーグ（EL）の準々決勝第２レグで、セルタ（スペイン）と敵地で対戦。ホームでの第１レグを３−０で快勝していたなか、第２レグも３−１で勝利。２戦合計６−１として準決勝に駒を進めた。
この一戦で抜群の存在感を示したのが、鈴木唯人だった。１−０で迎えた39分、ボックス内でヤン＝ニクラス・ベステからのリターンパスに反応すると、相手DFの股を抜くダイレクトシュートをゴールにねじ込む。さらに50分にはヴィンチェンツォ・グリフォの横パスをワンタッチでゴールに流し込んでみせた。
ドイツ大手紙『Bild』は「フライブルクがクラブ史上初となる欧州カップ戦ベスト４入りを果たし、歴史を刻んだ」と報じたうえで、２ゴールをマークした24歳の日本代表MFをこう称賛する。
「鈴木唯人がショーの主役となった。このサムライ戦士は２得点を挙げ、スコアを２−０、３−０とし、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた」
鈴木の活躍で勝ち進んだフライブルク。準決勝ではブラガ（ポルトガル）と相まみえる
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】シュート技術が光るフィニッシュ！ 鈴木唯人がELで決めた２ゴール！
この一戦で抜群の存在感を示したのが、鈴木唯人だった。１−０で迎えた39分、ボックス内でヤン＝ニクラス・ベステからのリターンパスに反応すると、相手DFの股を抜くダイレクトシュートをゴールにねじ込む。さらに50分にはヴィンチェンツォ・グリフォの横パスをワンタッチでゴールに流し込んでみせた。
「鈴木唯人がショーの主役となった。このサムライ戦士は２得点を挙げ、スコアを２−０、３−０とし、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた」
鈴木の活躍で勝ち進んだフライブルク。準決勝ではブラガ（ポルトガル）と相まみえる
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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