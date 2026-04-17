FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、父の誕生日祝福「おしゃれ」「優しいオーラが溢れてる」の声
【モデルプレス＝2026/04/17】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が4月16日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。父のお祝いショットを披露した。
【写真】ふるっぱーメンバー「おしゃれ」父を公開
鎮西は「おとうちゃんのお祝い2回できた」と報告。父親の写真とともに、誕生日を祝うメッセージ入りのデザートプレートや、両手を頬に添えたポーズの鎮西の姿、キャンドルが灯るおしゃれなレストランで誕生日を祝う様子を公開した。この投稿に対し、同グループの真中まなが反応し「おとうちゃんおめでとう」と祝福の言葉を送っている。
また、後の投稿で鎮西は「プレゼントしたシャツすぐ着てくれた」と、微笑ましいエピソードも明かしている。
この投稿に、ファンからは「優しいオーラが溢れてる」「おしゃれ」「素敵な関係性」「おめでとうございます」「素敵な親子関係でほっこりした」「幸せそう」「私服姿も可愛い」「親孝行してる」「お父様も嬉しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆鎮西寿々歌、父親の誕生日をお祝い
鎮西は「おとうちゃんのお祝い2回できた」と報告。父親の写真とともに、誕生日を祝うメッセージ入りのデザートプレートや、両手を頬に添えたポーズの鎮西の姿、キャンドルが灯るおしゃれなレストランで誕生日を祝う様子を公開した。この投稿に対し、同グループの真中まなが反応し「おとうちゃんおめでとう」と祝福の言葉を送っている。
◆鎮西寿々歌の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「優しいオーラが溢れてる」「おしゃれ」「素敵な関係性」「おめでとうございます」「素敵な親子関係でほっこりした」「幸せそう」「私服姿も可愛い」「親孝行してる」「お父様も嬉しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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