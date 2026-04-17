タレントの小島瑠璃子が4月15日、自身のYouTubeチャンネル『小島瑠璃子のるーちゃんねる』を更新。親交のあるタレント指原莉乃とのコラボで今後の芸能活動について語った。そのなかで飛び出した、自身の“現在地”をめぐる発言が波紋を呼んでいる。

「小島さんは、2023年に所属していたホリプロを退所した背景について、『自分から出せるものの限界を感じた』『出がらした感じがあった』と率直に吐露。さらに今後の活動について問われると、『今までと同じには出られないし、出るのもなんか違う』『マイルドな感じでやっていければ』と語りつつ、『迷子かも』と心境をもらしていました。かつてはバラエティーやスポーツ、政治番組までジャンルを問わず活躍し、“こじるり無双”と称されていただけに、今回の発言には驚きでした」（スポーツ紙記者）

この“迷子発言”に対し、指原は《大丈夫！面白いから。絶対的に必要なポジションなの》とフォローしたものの、X上では厳しい現実を指摘する声が相次いでいる。

《子育てに専念して》

《30代のリアルがここにあります》

《今さら需要ない》

こうした声が聞かれる理由を芸能ジャーナリストが語る。

「小島さんといえば、明るさと頭の回転の速さを武器に、どんな番組でも安定したコメントを残す“優等生ポジション”で重宝されてきた存在です。場の空気を読みながらも、ときに鋭いひとことを差し込むバランス感覚は、まさにメディアが求めるタレントの代表格でした。しかし、2023年2月末にホリプロとのマネージメント契約を解消し、結婚・出産、さらに夫との死別をへて、2025年10月に復帰。この約2年間で状況は大きく変わりました。現在の芸能界では常に強い個性や発信力が求められ、小島さんの存在感は薄れつつある印象です」

また、今回の動画では、自身と近い存在としてタレントで女優のファーストサマーウイカの名前を挙げたことも話題となったが、この点にも違和感を覚える声が目立っている。

「ウイカさんは、もともと関西の小劇団からキャリアをスタートさせ、毒舌キャラやセルフプロデュース力を武器に、独自の立ち位置を確立してきました。いわば成り上がりタイプです。一方、小島さんは大手の芸能プロダクションであるホリプロに所属し、既存の枠のなかで“最適解”として輝いてきたタイプで、その違いは大きいですね」（同前）

芸能界はよく“イス取りゲーム”に例えられる。一度離れた席にはすぐに別の誰かが座り、その席自体も時代とともに変化する。かつて“無双”とまでいわれたポジションも、もはや存在していない可能性がある。

小島が語った“迷子”という言葉――。それは単なる弱音ではなく、すでに“戻る席がない”現実を示しているのかもしれない。