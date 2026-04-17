▽プリンセスタッグ選手権試合30分1本

＜王者組＞ジェシー・マッケイ、○キャシー・リー（12分59秒 体固め）中島翔子●、ハイパーミサヲ＜挑戦者組＞

※アドライザー。第20代王者組が初防衛に成功。

東京女子プロレスは16日（日本時間17日）、米ネバダ州パームス・カジノ・リゾート内パールシアターで「TJPW LIVE in Las Vegas 2026」を開催した。ジ・インスピレーション（ジェシー・マッケイ＆キャシー・リー）が享楽共鳴を撃破し、プリンセスタッグ王座の初防衛に成功した。

かつて「アイコニックス」のチーム名でWWE女子タッグ王座にも君臨したインスピレーションは3・29両国国技館でOber Eats（上福ゆき＆上原わかな）を破り、プリンセスタッグ王座のベルトを米国に持ち帰った。この非常事態に立ち上がったのが元同王者組の享楽共鳴だった。

奇襲をかけた享楽共鳴だったが、インスピレーションは2人同時に別のコーナーに上がってナックル攻撃。ミサヲがスプレーを噴射し、場外ではエプロン下の幕でグルグル巻きにしてかく乱。リングに戻ると、ミサヲは2人まとめてクロスボディで吹っ飛ばし、チキンウイング・フェースロックもエスケープ。中島はライダーキックから、619狙いも阻止された。積極的に攻めていく享楽共鳴だが、インスピレーションの絶妙なコンビネーションでことごとく分断されてしまう。中島が2人まとめて619、ミサヲも2人まとめてアイアムアヒーローを見舞い、中島がノーザンライト・スープレックス・ホールドもカット。インスピレーションはミサヲを排除して、合体式のアドライザーを中島に決めると、キャシーがカバーして3カウントを奪った。

バックステージでジェシーが「ほかの選手も私たちがファイティング・チャンピオンだって分かったんじゃない？」と勝ち誇ると、キャシーは「5月4日には後楽園ホールにも行くしね」と発言。ジェシーは「だから挑戦したい子たちは私たちとやるか？ （やれないなら）引っ込んでな！」とコメント。ここで、渡辺未詩が現れ「ハロー！ ピンクでかわいいですね！ マイ・ネーム・イズ・ミウ・ワタナベ。もう一人、リカ・タツミっていうホワイトドラゴン・クレイジーの人がいるんだけど、今度またお話しに来るから待っているね。今度、カムバック・ジャパン！」と話し、白昼夢での挑戦に含みをもたせた。

ベルトを日本に持ち帰ることができなかった中島は「気付いたら入れ替わってるところがめちゃくちゃあって。それがめちゃくちゃやりにくくて。タッグワークだったら、我々が東京女子一、トリッキーなチームだと思ってるから。なんかその上をいって分断することができると思ったんだけど、悔しいな…」、ミサヲは「さらにタッグ力を上げること、まだ伸びしろがあるってことが分かった。すごい悔しいけど」と唇をかんだ。それでも中島は「ラスベガスの後、私たちヨーロッパツアーするんで、いろんな国の味をいっぱい食して、大きくなって日本に帰りたいと思います。今日は負けたけど、また次あの2人に対峙できるように、大きくなって日本に帰るんで、皆さん待っててください」と再挑戦を視野に入れていた。