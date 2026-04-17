「怪談」で知られる明治の作家・小泉八雲を公私に支えた教育者、西田千太郎（１８６２〜９７年）の旧居（松江市新雑賀町）の保全活動に、支援の輪が広がっている。

市民団体が修繕を目的に始めたクラウドファンディング（ＣＦ）の寄付額は、想定を超える約８００万円に到達。現在の目標額は１０００万円で、２０日の募集終了日が迫る中、関係者は「松江の貴重な資産を、後世に残せるよう頑張りたい」と寄付への協力を呼びかけている。（門脇統悟）

千太郎は、八雲と妻セツを題材にしたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」で、俳優の吉沢亮さんが演じた教育者・錦織友一のモデルとなった人物だ。旧居は１８６９年（明治２年）に建てたとされ、千太郎が１８歳から亡くなる３４歳まで暮らした。八雲が松江に滞在した約１年３か月の間に、３０回以上も訪れたという場所でもある。

関係者によると、旧居は四半世紀以上、空き家となっていたが、八雲に関する多くの史料が家屋内で見つかったことから、市民有志らが昨年６月、一般社団法人「まちなかプラン」を設立して保全活動をスタート。老朽化で雨漏りがひどい屋根の修繕や家屋を支える柱の補強などに充てる費用を捻出する目的で、今年３月１日から国内最大級のＣＦ「キャンプファイヤー」で寄付を募り始めた。

当初、目標額に据えた３００万円は、「ばけばけ」が追い風となって１１日間でクリアした。５００万円に設定し直した目標額も、千太郎の命日にあたる３月１５日に達成。募集期間を残していることから、１０００万円に増額した。金額に応じた返礼品が用意されており、１６日午後７時現在、９６２人から７９８万６１０６円の寄付が集まっている。

ＣＦ終了後は、ブルーシートがかかる屋根の修繕作業に取りかかる。旧居の屋根には、現在は流通していない「左桟瓦（ひだりさんがわら）」という珍しい瓦を使用。損傷の範囲が大きい北側の左桟瓦を南側の屋根に移し替える一方、北側の屋根には新しい瓦を付け替える。必要な瓦は新旧合わせて１４００枚で、６月の梅雨時期までには屋根の修繕を終える予定だという。

旧居には、「ばけばけ」の放送終了後も県内外から観光客らが訪れている。まちなかプランの今岡克己理事長は「多くの支援には感謝してもしきれない。八雲や千太郎の思い出がたくさん詰まった旧居を松江の貴重な観光資源として次世代に引き継げるよう、安心して利用できる場所にしていきたい」と話している。