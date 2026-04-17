「マンチーニ監督によるスタイルの変化が裏目に出たのか？」PK戦の末に神戸に敗れて８強敗退…カタール強豪の敗因を中東メディアが分析「守備の弱点が露呈」「脆弱な状態に陥らせ…」【ACLE】
ヴィッセル神戸は現地４月16日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、カタールのアル・サッドと対戦した。PK戦までもつれる激闘を制して、ベスト４進出を果たした。
開始早々の６分に先制される展開も、24分に大迫勇也のゴールで追いつく。しかし、61分、65分に失点し、２点のビハインドを負う。
それでも、74分に井手口陽介が決めて１点差に詰め寄ると、終了間際の90＋３分に武藤嘉紀が劇的な同点弾をゲット。延長戦でも決着つかず、３−３で突入したPK戦を５−４で制した。
この結果を受けて中東メディア『WINWIN』は、「アル・サッドの準決勝進出の望みは絶たれた。神戸との対戦では技術的に優位に立っていただけに大きな痛手だ」と報じる。
また、「イタリア人監督ロベルト・マンチーニ監督によってスタイルを大きく変えたことが、結果的に裏目に出たのだろうか？」と疑問を呈し、アル・サッドの敗因を次のように分析した。
「今シーズンのアル・サッドの攻撃力の著しい向上は否定できない。一方で守備の強化を怠り攻撃に過度に依存したことが、アル・サッドを決定的な局面でコントロールを失う脆弱な状態に陥らせ、実際に日本のヴィッセル神戸との試合でそれが起こってしまった」
「ゴールキーパーのメシャール・バルシャムのレベルは、過去数年と比べて低下している。彼は依然としてトップクラスのゴールキーパーの一人ではあるものの、神戸戦をはじめとする重要な試合でのミスが、チームの課題を複雑化させ、試合展開を不確実なものにしてしまった」
そして最後にはこう結論づけている。
「マンチーニ監督はアル・サッドで魅力的な攻撃的なサッカーを展開し、チームを国内リーグで再びトップレベルに押し上げ、得点率も向上させた。しかし同時に、守備の弱点が露呈し、それが敗退につながった。今後の大会で勝ち進むためには、攻撃力と守備の堅固さを兼ね備えた戦術を見つけることだろう」
難敵を下した神戸は、20日にアルアハリ・サウジ（サウジアラビア）とジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）の勝者と準決勝を戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始早々の６分に先制される展開も、24分に大迫勇也のゴールで追いつく。しかし、61分、65分に失点し、２点のビハインドを負う。
この結果を受けて中東メディア『WINWIN』は、「アル・サッドの準決勝進出の望みは絶たれた。神戸との対戦では技術的に優位に立っていただけに大きな痛手だ」と報じる。
また、「イタリア人監督ロベルト・マンチーニ監督によってスタイルを大きく変えたことが、結果的に裏目に出たのだろうか？」と疑問を呈し、アル・サッドの敗因を次のように分析した。
「今シーズンのアル・サッドの攻撃力の著しい向上は否定できない。一方で守備の強化を怠り攻撃に過度に依存したことが、アル・サッドを決定的な局面でコントロールを失う脆弱な状態に陥らせ、実際に日本のヴィッセル神戸との試合でそれが起こってしまった」
「ゴールキーパーのメシャール・バルシャムのレベルは、過去数年と比べて低下している。彼は依然としてトップクラスのゴールキーパーの一人ではあるものの、神戸戦をはじめとする重要な試合でのミスが、チームの課題を複雑化させ、試合展開を不確実なものにしてしまった」
そして最後にはこう結論づけている。
「マンチーニ監督はアル・サッドで魅力的な攻撃的なサッカーを展開し、チームを国内リーグで再びトップレベルに押し上げ、得点率も向上させた。しかし同時に、守備の弱点が露呈し、それが敗退につながった。今後の大会で勝ち進むためには、攻撃力と守備の堅固さを兼ね備えた戦術を見つけることだろう」
難敵を下した神戸は、20日にアルアハリ・サウジ（サウジアラビア）とジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）の勝者と準決勝を戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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