2022年のサッカーFIFAワールドカップ（W杯）カタール大会を現地観戦中にFIFAの国際映像に映り込み、「美しすぎる」と話題となったガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONO（31）が17日、自身のXを更新。膝外側半月板断裂で緊急手術を行うことになり、心境をつづった。

「PARADOXX」の公式Xで、「このたび、Dr.SHONOが膝外側半月板断裂との診断を受け、緊急手術を行うこととなりました。そのため、4月19日のライブにつきましては出演を見合わせていただくこととなりました。当日はSHONOを除く4名での出演とさせていただきます」とSHONOが膝の緊急手術を受けることとライブ出演見合わせることが発表された。

「当面の間、ライブへの出演が難しくなる可能性がございます。復帰時期に関しましては、決まり次第、改めてお知らせいたします」とした。

発表を受け、SHONOは自身のXで「サッカーやってないのにサッカー選手みたいな怪我しました」とコメント。「早く復帰できるように治療に専念します。ライブ前なのにすみません」と謝罪しつつ、「ドラム叩けなくてつまんない」と心境をつづった。

インスタグラムのストーリーズでも「手術怖い」「手術するから何年かぶりの全オフ。悲しすぎる」などと記し、手足のネイルをオフした写真を投稿した。

◇SHONO（しょーの）1994年（平6）8月10日生まれ、静岡県出身の31歳。モデルやサッカー関連の仕事をしながら、2021年結成の5人組ガールズメタルバンド「PARADOXX（パラドックス）」のドラマーとしても活動。趣味はサッカー観戦、ゲーム。今年3月にサッカーJ1名古屋のFW山岸祐也と結婚。1メートル62。