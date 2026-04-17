サッカー元日本代表の中田英寿氏（49）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。現役時代の自身について語った。

中田氏は昨年に引き続き、自身がオーガナイザーを務め、東京・六本木ヒルズで開催中の「CRAFT SAKE WEEK 2026」会場からの生中継に登場。スタジオのメンバーからは「すげえ！」と声が上がった。

スタジオからMCの「ハライチ」岩井勇気が「明らかにFWが追いつけないようなキラーパスを出してしまったときでも、いったんFWに“おい！”って怒っていたっぽい」とのイメージをぶつけると、中田氏は大笑い。

「あったと言いたいですけれども、明らかに追いつけないときには、“ごめん”って言いますね」と手を挙げるしぐさをして回答した。

一方で「まあでもおっしゃるとおり、基本何か自分が悪くても、1回怒るようにはしてます」とぶっちゃけた。

理由については「特に海外にいるとね、自己主張が大事で。国内の場合はもちろん違うんですけれども、最初、イタリア行った時なんかは、やっぱりどんなときでも自己主張しないと、どうにもならないっていう世界だったんで。それが凄い身につきました」と打ち明けた。