◇MLB パドレス5-2マリナーズ(日本時間15日、ペトコ・パーク)

パドレスの守護神ミラー投手がこの日、9回からマウンドにあがり圧巻の3者連続見逃し三振で締め、今季6セーブ目をあげました。これで30.2イニング連続無失点と継続し、球団記録まであと3イニングと迫っています。

この日、ミラー投手は3点リードの9回表のマウンドにあがると、先頭のクロフォード選手を161キロの直球で追い込むと、141キロのスライダーで見逃し三振。続くガーバー投手は初球スライダーでストライクを取ると、2球連続で164キロの剛速球を投げ込み見逃し三振に仕留めました。

そして最後はヤング選手に対し、ボールが先行しフルカウントとなりますが、最後は143キロのスライダーで見逃し三振。圧巻の投球でパドレスの8連勝に貢献しました。

ミラー投手は昨季から続く無失点記録を30.2イニングとし、球団記録まであと3イニングとなっています。

今季はここまで9試合で投げ1勝0敗6セーブ、30人の打者と対戦し23個の三振を奪う、奪三振率22.18と驚異の数字。ちなみに前々回と、その前の2試合でも9回に登場し3者連続三振に切って落としていたミラー投手。この日も奪三振ショーを披露しました。