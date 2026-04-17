モデルの吉川ひなのが１７日、インスタグラムを更新し、芸能活動を再開するとした。

吉川は２４年１１月に２度目の離婚をしたことをＳＮＳで示唆。長女（１４）、長男（８）、次女（４）とともに、２５年３月にハワイから沖縄に移住したことを報告している。

吉川は「子どもたちとの生活が始まってから、長い時間をかけて、日々の暮らしや、自分自身とゆっくり向き合ってきました」と切り出し、「去年、子どもたちと沖縄に引っ越して、あっという間に１年。暮らしも少しずつ整ってきました」と現状も明かした。

「これまでは自分のペースとのバランスもあって、いただいたご縁を十分に受けきれていなかったのですが、このタイミングでマネージメント契約をし、これから新しい形で活動をスタートします」とした。「久しぶりにテレビのお仕事なんかも…８年振りぐらいかな、、！」とテレビ出演の予定があることも明かしている。

「子どもたちとの生活は変わらず大切にしながら、わたし自身もできることを少しずつ」ともつづっている。

吉川は１３歳の時に、百貨店の広告モデルで一躍脚光を浴び、抜群のスタイルでトップモデルに。１１年９月に一般男性と再婚し、１２年３月に長女、１８年２月に長男、２１年６月に次女を出産。次女は水中で出産し、話題にもなった。