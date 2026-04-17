

BURGER BOX BAM／BAMグレイトバーガー

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。岡山から、ボリューム満点のハンバーガーを紹介します。

岡山市東区の「BURGER BOX BAM」です。

アメリカンな雰囲気の店内。実はこちら、キッチンカーで人気のハンバーガーショップが営むお店なんです。（※今もキッチンカーと店舗で営業中）

看板メニューが、食べ応え十分の「BAMグレイトバーガー」（1850円）です。

（BURGER BOX BAM／中浦幹太オーナー）

「バムの基本のバーガーのトッピングが全部のっている、欲張りな方に向けたハンバーガーです。インパクトというか、おいしさの見た目だったりとかが、お客さんに伝わるように作っています」

こだわりのパティはビーフ100％！ 肉々しさが魅力です。

（BURGER BOX BAM／中浦幹太オーナー）

「牛100％っていうのがアメリカンスタイルでもあって、うま味が強いのでおいしいかなと思って作っています」

ほかにもリンゴのチップで燻した香ばしい自家製ベーコンやパイン、たまご、チェダーチーズなどが挟まれ、味もボリュームも、大満足間違いなしです。

さらに期間限定のハンバーガーもおすすめです。ブロッコリーのフリットとチーズの女王とも言われるカマンベールチーズを挟んだ「ブロッコリーカマンベ」（1700円）です。

（BURGER BOX BAM／中浦幹太オーナー）

「トロトロのカマンベールチーズとフリットにしたブロッコリーを盛り盛りにのせて、ちょっと味のパンチを加えるためにガーリックマヨネーズをのせたバーガーです」

カリふわのブロッコリーと濃厚なカマンベールチーズが口いっぱいに広がり、ガーリックマヨネーズ、そしてフレッシュトマトの酸味が味のバランスを整えています。

「ブロッコリーカマンべ」は5月いっぱい味わえます！

（BURGER BOX BAM／中浦幹太オーナー）

「ハンバーガーって、かっこよくって、かわいくって、面白くておいしいんだっていうのが伝わったら、とてもうれしいかなと思います」

ハンバーガーはテイクアウトも可能です。おいしさとボリュームをぜひ、楽しんでください。

（2026年4月17日放送「News Park KSB」より）