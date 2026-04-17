

NEIGHBORS DINER／ホットメキシカンバーガー

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回はボリューム満点のハンバーガーです。香川から、さわやかな辛味がクセになるハンバーガーを紹介します。

JR栗林駅のすぐ近く、NEIGHBORS DINERです。

アメリカの大衆食堂「ダイナー」の雰囲気を再現した店内で、ボリューム満点のハンバーガーが楽しめます。

この時季のおすすめは、ホットメキシカンバーガー（1700円）。タコスでおなじみ、酸味と辛味を利かせたサルサソース、そしてアボカドをトッピングした一品です。

（NEIGHBORS DINER／高尾卓志さん）

「炭火焼きのパティですね。肉々しいステーキみたいな食感の」

店の自慢は炭火で焼いたパティ。食感が楽しめる牛100％です。

（NEIGHBORS DINER／高尾卓志さん）

「レタス、トマト、オニオン、パティ、アボカド、サルサですね。フレッシュなサルサを使っています。さわやかな辛さがこの時季にぴったりかなと」

ピリッとパンチの効いたハンバーガーで初夏を迎える準備をしておきましょう、ということですね。

続いては、番外編、「チリチーズドック」（1580円）です。ネイバーズダイナーは、自家製のソーセージも外せません。

（NEIGHBORS DINER／高尾卓志さん）

「うちで腸詰めして、乾燥、燻製して作っています。自家製ですね。ソースがごつごつしているので、ソーセージはミキサーで完全にペースト状にしたものを詰めています」

辛さ控えめのチリビーンズとチーズをのせ、オーブンで仕上げます。プリッとしたソーセージ、カリフワのパン、トロトロの具材と、食べれば幸せ確定のホットドッグです。

ハンバーガーも、ホットドッグも、ピリッとさわやかな辛みを楽しんでみてください。

（2026年4月17日放送「News Park KSB」より）