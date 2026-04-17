´Ý»³Í¥¿¿¤¬12Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ¿·µÏ¿¡¡Î¦¾å½½¼ï¶¥µ»¡¢±¦Âå·¼Í´Ä¶¤¨
¡¡Î¦¾åº®À®¶¥µ»¤Î¹ñºÝ¶¥µ»²ñºÇ½ªÆü¤¬16Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò½½¼ï¶¥µ»¤Î´Ý»³Í¥¿¿¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤¬ÆüËÜ¿·µÏ¿¤Î8321ÅÀ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2014Ç¯¤Ë±¦Âå·¼Í´¤¬¼ùÎ©¤·¤¿µÏ¿¤ò13ÅÀ¹¹¿·¡£400¥á¡¼¥È¥ë¤ÈË¤´ÝÅê¤²¡¢±ßÈ×Åê¤²¤Ç¼«¸Ê¿·µÏ¿¤ò½Ð¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ò²Ô¤¤¤À¡£
¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç27ºÐ¤Î´Ý»³¤ÏÂçºå¡¦¿®ÂÀ¹â»þÂå¤ËÈ¬¼ï¶¥µ»¤ÇÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤òÀ©ÇÆ¡£23Ç¯¤ËÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ä¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÆüÂç¿Ê³Ø¸å¤Î19Ç¯¤Ë¶»ÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤ò´µ¤¦¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤â¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ºò½©¤ËÅö»þÆüËÜÎòÂå3°Ì¤Î8054ÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ç¼«¸ÊµÏ¿¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë