木村多江「掘り立てたけのこ」使用のパスタ・味噌汁…品数豊富な手料理に反響続々「器も美しい」「春を感じる」

木村多江「掘り立てたけのこ」使用のパスタ・味噌汁…品数豊富な手料理に反響続々「器も美しい」「春を感じる」