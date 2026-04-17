木村多江「掘り立てたけのこ」使用のパスタ・味噌汁…品数豊富な手料理に反響続々「器も美しい」「春を感じる」
【モデルプレス＝2026/04/17】女優の木村多江が4月16日、自身のInstagramを更新。旬の食材を使った手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】55歳女優「器も美しい」たけのこご飯・煮物・パスタ…春感じる手料理公開
木村は「憧れの素敵な ご夫婦から 掘り立てたけのこを 送っていただき たけのこ尽くし」とつづり、旬の食材を使った料理を紹介。たけのこご飯、煮物、具だくさんの味噌汁、しらすを乗せたパスタまで、旬のたけのこをふんだんに使った数々の手料理を披露した。「我が家のために 収穫してくださる お2人を思うと なお美味しい」「そして お会いしたくなったなぁ」と、記している。
この投稿には「どのお料理も美味しそう」「たけのこパスタがおしゃれ」「丁寧な暮らしぶりが素敵」「春を感じる食卓」「器も美しい」「参考になります」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】55歳女優「器も美しい」たけのこご飯・煮物・パスタ…春感じる手料理公開
◆木村多江、たけのこ尽くしの食卓披露
木村は「憧れの素敵な ご夫婦から 掘り立てたけのこを 送っていただき たけのこ尽くし」とつづり、旬の食材を使った料理を紹介。たけのこご飯、煮物、具だくさんの味噌汁、しらすを乗せたパスタまで、旬のたけのこをふんだんに使った数々の手料理を披露した。「我が家のために 収穫してくださる お2人を思うと なお美味しい」「そして お会いしたくなったなぁ」と、記している。
◆木村多江の投稿に反響
この投稿には「どのお料理も美味しそう」「たけのこパスタがおしゃれ」「丁寧な暮らしぶりが素敵」「春を感じる食卓」「器も美しい」「参考になります」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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